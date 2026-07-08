Monteagudo de las Vicarías (Soria) concluye el cambio de luminarias en su casco urbano con una inversión de 17.200 euros

De Izda A Dcha, Jiménez, González Y De Gregorio En La Localidad Soriana De Monteagudo De Las Vicarías. - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN SORIA

SORIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Monteagudo de las Vicarías (Soria) ha finalizado el proyecto de reparación y sustitución de luminarias en el casco urbano, que consiste en la sustitución de 40 equipos convencionales por otros de tipo LED de alta eficiencia, con una inversión de 17.200 euros.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, ha visitado en la mañana de este miércoles, 8 de julio, la localidad de Monteagudo de las Vicarías.

El objetivo de esta propuesta es la obtención de una mayor eficiencia energética y una menor contaminación lumínica, con la previsión de obtener un ahorro de hasta un 30 por ciento del gasto del recibo de consumo eléctrico, con una mejora importante en sostenibilidad.

La actuación forma parte del programa del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León para municipios de menos de 1.000 habitantes, mediante el que el Gobierno autonómico ha aportado 6.908 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías ha destinado 6.838 euros y la Diputación Provincial, 3.454 euros.

FONDO DE COHESIÓN

Yolanda de Gregorio, quien ha estado acompañada por el alcalde de Monteagudo de las Vicarías, Carlos González, y por la vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez, ha recordado que las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial que corresponden al conjunto de municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes son gestionadas a través de las diputaciones provinciales.

La representante del Gobierno autonómico en la provincia ha subrayado que "estas ayudas, que tramita la Consejería de la Presidencia, se destinan a financiar inversiones municipales en infraestructuras y equipamientos de titularidad local, vinculadas a la prestación y mejora de los servicios municipales y otros servicios de interés comunitario para la población del municipio".

Así, ha puesto en valor "el empeño de la Junta de Castilla y León en seguir reforzando la colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para garantizar unos servicios públicos de calidad en todo el territorio".

"Con especial atención al medio rural, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, dispongan de las mismas oportunidades y del mismo acceso a los servicios públicos", ha puntualizado la delegada territorial.

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN

El objetivo del proyecto ha sido la sustitución de 40 equipos de luminarias convencionales de tipo VSAP (Vapor de Sodio de Alta Presión) de 100 watios por otras tantas de tecnología LED de alta eficiencia con una potencia unitaria de 40 watios, lo que supone una importante actuación de mejora de la eficiencia energética.

De esta manera, el alumbrado público del casco urbano sustituido pasa de una potencia total instalada de 4,00 kW (kilovatio) a 1,60 kW.

Esta actuación contribuye al ahorro energético, a la reducción del gasto municipal y a la mejora de la sostenibilidad ambiental del municipio.

Así, permite reducir la potencia instalada en un 60 por ciento; disminuir el consumo eléctrico en 9.840 kWh (kilovatio hora) al año, así como obtener un ahorro económico estimado de 1.771,20 euros anuales. También evitar la emisión de 1,77 toneladas de CO2 al año; reducir los costes de mantenimiento gracias a la mayor vida útil de las luminarias LED; y mejorar la calidad de la iluminación y la eficiencia del servicio de alumbrado público.

Esta obra es una primera fase del proyecto planteado por el Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías, que ya trabaja en una segunda con el objeto de modificar la iluminación de la zona exterior del municipio, fundamentalmente la parte monumental y patrimonial.

Esta segunda fase, según ha informado el alcalde, Carlos González, tiene un presupuesto aproximado de 16.000 euros.