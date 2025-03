Moreno defiende un PSOE que reclame más inversiones a Gobierno y Junta y "a la vez" camine hacia el autogobierno de León

LEÓN, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Secretaría General del PSOE de León, Diego Moreno, ha defendido un modelo de partido que reclame más inversiones al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León y "a la vez" camine hacia el autogobierno de la provincia en un nuevo modelo territorial.

En una entrevista concedida a Europa Press, el procurador socialista en las Cortes de Castilla y León ha explicado que de imponerse en las primarias del próximo 16 de marzo a su rival y actual secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, planteará un PSOE que trabaje "en dos velocidades".

"Sabemos que el autogobierno no va a venir mañana porque solo puede venir de la mano de un gran consenso. Entonces, tenemos que exigir a la Junta y al Gobierno de España inversiones y por otro lado, trabajar en ese consenso para que de cinco a diez años podamos determinar nuestro autogobierno", ha explicado.

"EL EXPERIMENTO NO HA FUNCIONADO"

Al ser preguntado si se considera a sí mismo leonesista, el procurador lo ha negado y se ha declarado "comprometido" con los leoneses a la par que ha abogado por "el derecho legítimo de León de caminar hacia la autonomía" así como de "buscar otro marco diferente al actual que se ha demostrado negativo para la provincia".

El dirigente leonés ha relatado que León entró en el año 1983 en esta Comunidad como "la provincia con más población y mayor actividad económica" y que 42 años más tarde se encuentra "a la cola" a nivel autonómico.

También ha señalado al Ejecutivo regional, como "el gran culpable" de la situación de León, ya que, tal y como ha apuntado, ha sido la institución que contado con las competencias para hacer que los leoneses se encontrasen "más a gusto" en la Comunidad.

Por este motivo, ha incidido en que "el experimento no ha funcionado" y que "de existir un recorrido jurídico legal" para abandonar Castilla y León, no ve por qué el PSOE no debería explorar esa opción.

"No digo que seamos ni mejores ni peores: esto no es un nacionalismo. Nos sentimos diferentes como se han sentido diferentes en Asturias, en Galicia, en Euskadi, en Cataluña y el Partido Socialista lo ha entendido perfectamente. De hecho estamos trabajando en que los catalanes se sientan más a gusto dentro de esto que es España", ha argumentado.

En la misma línea, ha indicado que sus demandas son "exactamente las mismas" por las que se concedió la autonomía a otras regiones "sin que nadie se rasgara las vestiduras" ya que, según sus palabras "a nadie le parece mal que exista un Principado de Asturias, o una comunidad en La Rioja o Cantabria cuando estas "no tenían ninguna entidad cultural".

DEMANDAS AL GOBIERNO CENTRAL

En relación a la necesidad de reivindicar al Gobierno central una mayor implicación en la problemática de León, Moreno se ha comprometido a dar "un impulso mayor" a las demandas de la provincia en Madrid, ya que a su juicio, al no contar con ninguna responsabilidad política en la capital, él tiene "menos trabas" para hacer esta reivindicación.

Cabe destacar que su oponente en el proceso interno, además de ostentar la responsabilidad política provincial es diputado en el Congreso por León y secretario de Ciencia, Innovación y Universidades en la Ejecutiva Federal del PSOE. Sin embargo, su rival ha asegurado no tener "nada que reprochar" a Cendón en relación a su papel en la capital.

En este sentido, ha remarcado que la organización tiene que ser "consciente" de la "urgencia" que tienen El Bierzo y León a nivel económico, demográfico y social y que, según su argumentación, no puede esperar por soluciones "ni un segundo más".

Sobre el paso dado para ocupar la máxima responsabilidad provincial en su partido, el candidato ha aseverado que se presenta "por coherencia, honestidad y responsabilidad" y porque, entre los militantes socialistas leoneses ha detectado "una pulsión de cambio".

En este camino le acompañan rostros conocidos como la diputada Andrea Fernández o la también procuradora, Yolanda Sacristán, aunque el cabeza de lista ha indicado a este medio que "ha querido huir" de los nombres, porque tal y como ha señalado su candidatura es "la de la militancia".

"Lo que busco es que haya militantes de corazón que se afiliaron a este partido porque creían de verdad que era la mejor herramienta de transformación con que cuenta la sociedad leonesa y mandarles un mensaje de esperanza porque voy a dedicarme a trabajar en León, por León y para los leoneses", ha manifestado.

"EL BIERZO SE DESANGRA"

A lo largo de la entrevista, Diego Moreno ha insistido en incluir a la comarca del Bierzo en sus postulados políticos. Precisamente, ha aseverado que este territorio es "el que más necesidad tiene de que ocurra algo".

"El Bierzo se desangra más que el resto de la provincia y va a sufrir más que nadie la pérdida de actividad económica, la sangría poblacional en los próximos años. Por eso llamo a los bercianos para que nos sentemos en una mesa, dialoguemos y veamos si podemos establecer un nuevo marco territorial", ha insistido.

El procurador del PSOE ha sustituido la frase hecha de "lo mejor está por llegar", a su juicio "manida" por "lo mejor está por hacer" como resumen de sus intenciones políticas. En esta línea ha señalado que nadie va a venir a invertir a León "espontáneamente". Por este motivo ha reivindicado una organización "útil" para la sociedad leonesa y berciana.

El contendiente a la Secretaría General de los socialistas en la provincia ya intentó acceder a este cargo en el año 2017, cuando el mismo compañero de siglas al que se enfrenta ahora se impuso en las primarias.

A este respecto, el candidato ha incidido en que en estos años ha ganado "madurez política" y "experiencia" pero que las ideas que le llevaron a intentarlo en 2017 y que tienen que ver con la participación, la democracia interna y la escucha a la sociedad "siguen intactas".

"Sigo pensando que tenemos que escuchar a la sociedad, y que no podemos vivir de espaldas a los debates que se producen en el seno de la misma y mucho menos a sus necesidades", ha zanjado.