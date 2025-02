Moreno se medirá a Cendón por la Secretaría del PSOE de León

LEÓN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista por León y secretario primero de la Mesa de las Cortes, Diego Moreno, se medirá al actual secretario del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, por el liderazgo de la formación en la provincia, como ya hizo en 2017, en un proceso de primarias al que también se presentó entonces José Antonio Diez.

En declaraciones a Europa Press, Diego Moreno ha confirmado su precandidatura y ha explicado que entre las razones que han motivado su decisión es que el partido tenga "una dirección y unas líneas políticas diferentes".

El precandidato ha asegurado que se presenta "sin cálculos políticos ni personales" y ha precisado que aspira al liderazgo provincial "por coherencia" en base a sus ideales y valores. "No puedo trasladar durante un tiempo una serie de críticas y después no llevarlas a efecto", ha confesado.

El procurador por León ha asegurado que algunos militantes leoneses barajan "desde hace un tiempo" la posibilidad de "mejorar" el Partido Socialista al no tener "una satisfacción plena" con la línea política actual.

Moreno ha aclarado que "los matices" en los que se justifica y apoya su "paso adelante" tienen que ver con que, a su juicio, León y la comarca del Bierzo tienen "un problema en lo político, en lo económico, en lo demográfico y en lo social que tiene que ser abordado".

"Este problema tiene que ser abordado cuanto antes porque estamos llegando a un punto de no retorno", ha añadido y ha defendido que desde el PSOE tendrían que "levantar la voz de una forma unida y fuerte" para pedir soluciones a esta situación. "Me da la impresión de que no estamos escuchando todo lo que deberíamos a la sociedad", ha considerado en su pretensión de "cambiar el rumbo" de la formación a nivel provincial.

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, Diego Moreno ejerció como secretario general de Juventudes Socialistas de León entre 2005 y 2011 y durante la IX Legislatura, entre los años 2008 y 2011, fue diputado a las Cortes Generales por la provincia de León. Además fue presidente del Comité Provincial del PSOE leonés entre 2012 y 2015 y miembro del Comité Federal.

Acerca del reciente Congreso Autonómico celebrado en Palencia, Moreno ha reconocido que regresó del mismo con "sensación extraña" al igual que otros militantes leoneses, al no haber encontrado "mayor comprensión" por parte de los compañeros de partido en la Comunidad.

"La situación que tenemos en la provincia de León no es equiparable a ninguna provincia de Castilla y León porque hace 42 años partíamos de una situación mucho mejor que la que tenemos. Éramos la provincia más pujante y ahora somos la que peores datos porcentuales tiene a nivel económico y demográfico", ha apuntado.

En esta línea, ha criticado "la falta de reacción" por parte de las instituciones, aunque ha matizado que le consta que el Gobierno de España "está haciendo grandes esfuerzos". Sin embargo ha insistido en la necesidad de "un correa de distribución" de esos esfuerzos que a su juicio, debe ser el partido a nivel provincial.