Moreruela de los Infanzones (Zamora) acogerá el sábado el XI Certamen de Canciones Tradicionales con nueve agrupaciones

Presentación del Certamen de Canciones Tradicionales de la Federación Espigas. - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moreruela de los Infanzones (Zamora) acogerá este sábado, 20 de junio, el Certamen de Canciones Tradicionales que cada año organiza la Federación de Asociaciones de Campos, Pan y Norte-Duero 'Espigas', que este año alcanza su vigésimo primera edición y contará con nueve agrupaciones corales.

En el encuentro participarán los grupos de las asociaciones de La Gavia (Torres del Carrizal), León Felipe (Andavías), Águedas de Castronuevo (Castronuevo), Castrum Viride (Castroverde de Campos), Grajalejo (Aspariegos), Río Seguillo (Belver de los Montes), Las Flores (Manganeses de la Lampreana), Villa de Alba (Villalba de la Lampreana) y Fuentemiro (Moreruela de los Infanzones), coral anfitriona que será la encargada de abrir y cerrar las participaciones corales.

La presentación del XXI Certamen de Canciones Tradicionales ha tenido lugar este luens en la Diputación de Zamora con la participación del diputado de Obras Municipales de la Diputación de Zamora y diputado provincial por la comarca de Tierra del Pan, Manuel Martín; la presidenta de 'Espigas', Flor Guerrero; la alcaldesa de Moreruela de los Infanzones, Begoña Manzano; la técnico de Comunicación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos; y la presidenta de la Asociación Cultural Fuentemiro, Manuela Crespo.

Martín Pérez ha agradecido la suma de esfuerzos y la colaboración de las diferentes entidades que, ha dicho, "hacen posible la realización de actividades que enriquecen la vida cultural de los pueblos y fortalecen las raíces", como es el caso de esta "cita d referencia de la música tradicional".

Por su parte, la representante de Caja Rural ha mostrado su agradecimiento a la Federación Espigas "por el trabajo, por la implicación, por seguir dinamizando los pueblos durante todo el año y seguir creando actividades culturales de muchísimo nivel".

Por su parte, Guerrero ha explicado que las piezas que los coros van a interpretar el sábado son canciones populares tradicionales adaptadas a las necesidades de estos coros de aficionados que las interpretan al modo popular, todas ellas "reflejo de la riqueza cultural, musical y folclórica de la Tierra de Campos, Pan y Norte de Duero".