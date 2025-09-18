Un motorista herido en un choque con un turismo en la Avenida de Madrid de Valladolid

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en un choque con un turismo en la rotonda del colegio San Agustín, en la Avenida de Madrid de Valladolid, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 19.17 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el motorista que estaba inconsciente.

En base a esta información, el 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local, a la Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. En este momento se desconoce el estado del herido y los servicios de emergencia se encuentran interviniendo en el lugar.