Un motorista herido tras colisionar con un turismo en El Barraco (Ávila)

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ÁVILA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido tras la colisión entre una moto y un turismo registrada en el kilómetro 17 de la AV-902, en El Barraco (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar a las 10.35 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia sanitaria para el motorista.

El herido se encontraba consciente y presentaba una lesión en una pierna, según la información facilitada al centro de emergencias.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios hasta la zona.