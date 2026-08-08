Un motorista herido e inconsciente tras sufrir una salida de vía en Aldeanueva de la Sierra (Salamanca)

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Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 8 agosto 2026 13:47
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   SALAMANCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de unos 40 años ha resultado herido tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 26 de la carretera SA-215, en Aldeanueva de la Sierra (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El suceso ha ocurrido a las 12.58 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el motorista, que se encontraba inconsciente.

   El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

   Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar del accidente para atender al motorista, cuyo estado ha sido comunicado inicialmente como inconsciente.

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