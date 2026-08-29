Un motorista y un menor heridos tras colisionar una moto y un turismo en Boñar (León)

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LEÓN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 40 años y un menor han resultado heridos tras colisionar una motocicleta y un turismo en el kilómetro 11 de la carretera LE-331, en Boñar (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 13.22 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para los afectados en la colisión.

Según la información recibida, el motorista ha salido despedido tras el impacto y el menor que viajaba en el turismo ha resultado herido en un hombro.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios a la zona para prestar asistencia a los afectados.