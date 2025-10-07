El movimiento #laMquefalta llega a Salamanca para concienciar sobre el cáncer de mama metastásico

SALAMANCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El movimiento #laMquefalta llega a Salamanca para apoyar la visibilidad del cáncer de mama metastásico, la cara menos conocida del cáncer de mama, como ha indicado la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo - AstraZeneca.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, se han instalado unas letras monumentales con el nombre de la ciudad en la Plaza de la Concordia con un hueco en la letra 'm' en el marco del mes internacional de sensibilización sobre el cáncer de mama y el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, que se conmemora el 13 de octubre.

Desde la asociación han señalado que la importancia de esta acción reside en que, "aunque la concienciación social ha avanzado en los últimos años, el cáncer de mama metastásico sigue siendo una realidad poco visible".

Según los datos que maneja la asociación, se estima que este año se diagnosticarán 37.682 nuevos casos de cáncer de mama en el país, y entre un cinco y un seis por ciento de ellos presentarán metástasis desde el inicio.

A estas cifras se suma que, según una encuesta a nivel europeo realizada por la Alianza Daiichi Sankyo - AstraZeneca, el 95 por ciento de los españoles considera necesaria una mayor información sobre el cáncer de mama.

La iniciativa que se ha llevado a cabo en Salamanca permanecerá activa hasta el 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, y desde AECMM se ha invitado a la ciudadanía a informarse y visibilizar esta realidad con un gesto sencillo, pero poderoso, como es compartir su fotografía con la etiqueta #laMquefalta en redes sociales.

La activación de la campaña en Salamanca cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, en cuya representación han acudido a la inauguración de las letras monumentales el alcalde, Carlos García Carbayo, y la concejala delegada de Salud Pública y Consumo, Vega Villar.

"Salamanca es una ciudad comprometida con la prevención y la concienciación social de la enfermedad y, buena prueba de ello es la colaboración que mantenemos desde el Ayuntamiento con más de 50 asociaciones de salud mutua en apoyo de las personas que padecen alguna enfermedad o patología y sus familias. Quiero agradecer a la Asociación Española Cáncer Metastásico y a la Alianza Daiichi Sankyo - AstraZeneca que nos hayan elegido para esta campaña tan exitosa en otras ciudades, animando a los salmantinos a que se sumen a esta acción y la difundan a través de las redes sociales", ha declarado Carbayo.

En 2024, Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria ya perdieron su 'M' en acciones similares, mientras que en 2023 fue la estación de Sol del Metro de Madrid la que se sumó a la iniciativa, tiñéndose además de rosa para llamar la atención de los transeúntes.

"Este tipo de acciones son especialmente relevantes para nosotras ya que el cáncer de mama metastásico sigue siendo el gran olvidado cada octubre", ha afirmado la presidenta de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), Elisenda Martínez.

El cáncer de mama en estadio metastásico, es decir, cuando se extiende a otras partes del organismo, continúa siendo uno de los grandes desafíos para la ciencia por la diversidad de sus manifestaciones clínicas, ya que la metástasis puede localizarse en diferentes partes del organismo como los huesos, el hígado, el cerebro o los pulmones, han finalizado desde la AECMM.