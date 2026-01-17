Muere el exjugador de baloncesto Urbano González debido a la ELA: "Su fuerza y valor dejan una huella imborrable" - FBCYL LEÓN

LEÓN, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto profesional Urbano González ha fallecido este sábado a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padecía desde hace varios años, una pérdida que deja un profundo pesar en la ciudad de León, donde su ejemplo de "fuerza, valor y dedicación ha marcado una huella imborrable".

A través de redes sociales han sido numerosos los mensajes en recuerdo a esta figura deportiva leonesa y en apoyo a su familia. De esta forma, la Cultural y Deportiva Leonesa ha lamentado profundamente el fallecimiento del histórico jugador de baloncesto, embajador del club y "ejemplo de vida".

La delegación en León de la Federación de Baloncesto de Castilla y León ha expresado sus condolencias a la familia de Urbano González, mientras que el Lioness Team Basketball ha destacado que fue una "figura clave para el club y un referente del baloncesto en León".

"Urbano fue fundador y vicepresidente y siempre mostró un compromiso incondicional con el crecimiento y los valores de nuestro proyecto", ha destacado el club deportivo.