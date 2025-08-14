Muere un segundo voluntario que resultó herido con quemaduras en los incendios en León

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ha fallecido uno de los siete heridos que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Se trata de un joven que acompañaba al primer fallecido el pasado martes cuando intentaban ayudar en el sur de León a la extinción del fuego que llegó a la zona desde el municipio zamorano de Molezuelas.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, se trata de un hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, al que había llegado procedente del Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo quemado y en situación crítica.

Esta es la segunda víctima mortal de los incendios que asolan la Comunidad, ya que en la tarde del martes falleció también otro joven de 35 años, el vecino de La Bañeza (León) Abel Ramos, vicepresidente del Moto Club Bañezano, que ayudaba en la zona en la que ambos actuaban juntos para intentar atajar el incendio.

Además de estos dos fallecidos hay otras seis personas heridas en los fuegos y que son atendidas en distintos centros de la Comunidad. Por tanto, en el HURH siguen atendidos cinco pacientes, tres de ellos en la Unidad de Quemados de referencia regional, una mujer de 56 años con el 48 por ciento quemado de la superficie corporal; un varón de 36--SCQ 50%--y otro de 64--SCQ 35%--,los tres en estado crítico y procedentes de Zamora, así como otros dos que se encuentran en la UCI convencional, uno en estado crítico, un varón de 80--SCQ 15%-- y otro con pronóstico grave, una mujer de 77--SCQ 10%--, también llegados desde Zamora.

El sexto herido, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 % de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.