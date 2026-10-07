Muere un hombre de 70 años tras precipitarse desde un primer piso junto a otro varón en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha fallecido y otro de unos 80 años ha resultado herido tras precipitarse ambos desde la ventana de un primer piso en la calle Alfareros de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 16.14 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída de los dos varones y solicitaba asistencia sanitaria para ambos, uno de ellos en estado grave.

El 112 ha avisado del suceso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha confirmado el fallecimiento de uno de los varones, de unos 70 años, mientras que el segundo herido, de unos 80 años, ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.