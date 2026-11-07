Muere un hombre tras empotrarse su turismo contra el petril de un puente en La Fuente de San Esteban (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 10:27
Seguir en

   SALAMANCA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de unos 40 años ha perdido la vida este sábado tras empotrarse el turismo que conducía contra el petril de un puente en el kilómetro 284 de la N-620, en el término municipal de La Fuente de San Esteban (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El accidente ha tenido lugar en torno a las 8.16 horas, cuando varias llamadas han alertado al centro de emergencias de la colisión y han informado de que el conductor se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

   Desde la sala de operaciones del 112 se ha informado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

   Sacyl ha movilizado un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de La Fuente de San Esteban para atender al herido.

   Una vez en el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del conductor.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado