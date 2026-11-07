Muere un hombre tras empotrarse su turismo contra el petril de un puente en La Fuente de San Esteban (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha perdido la vida este sábado tras empotrarse el turismo que conducía contra el petril de un puente en el kilómetro 284 de la N-620, en el término municipal de La Fuente de San Esteban (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 8.16 horas, cuando varias llamadas han alertado al centro de emergencias de la colisión y han informado de que el conductor se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala de operaciones del 112 se ha informado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sacyl ha movilizado un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de La Fuente de San Esteban para atender al herido.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del conductor.