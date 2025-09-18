Muere un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)

LEÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha muerto tras haber sufrido quemaduras en un incendio forestal en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo, en la comarca de Benavides de Órbigo, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17.58 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada de la Guardia Civil que solicitaba asistencia en un incendio forestal en la mencionada localidad, donde se había localizado en una zona de monte a un varón que había sufrido quemaduras y se encontraba inconsciente.

En base a esta información, el 112 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo. En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del hombre de 66 años.

Según datos de la plataforma de incendios Inforcyl, de los que se hace eco Europa Press, el fuego se ha originado a las 17.58 horas por causas que se investigan y en el lugar se ha desplegado un operativo formado por seis medios. En concreto, dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.