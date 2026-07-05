Muere un hombre tras sufrir una caída con la bicicleta en Navamorisca (Ávila)

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ÁVILA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo tras sufrir una caída de la bicicleta y recibir un golpe en la cabeza en Navamorisca (Ávila).

El accidente se ha producido a las 19.00 horas en la calle Mayor de la localidad. El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de que un varón está herido e inconsciente y que parece haber un golpe en la cabeza.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil COS y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Al llegar, han confirmado el fallecimiento del herido.