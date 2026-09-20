Muere un hombre tras sufrir una caída desde una carreta en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha fallecido tras sufrir una caída desde una carreta en la calle Ruiseñor de Ciudad Rodrigo (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar sobre las 20.29 horas del sábado, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que solicitaba asistencia para un hombre que se encontraba inconsciente tras haber sufrido una caída desde una carreta.

El 112 trasladó el aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia hasta el lugar del incidente.

Poco después, la Policía Local informó de que el varón se encontraba en parada cardiorrespiratoria y de que se estaban realizando maniobras de reanimación, a las que se sumó el personal sanitario de Sacyl.

Finalmente, Emergencias Sanitarias informó de que el varón había fallecido.