Muere un motorista tras un accidente con un tractor en Velliza (Valladolid)

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, del que aún no se tienen más datos, ha fallecido este domingo, 17 de agosto, en un accidente de tráfico con un tractor en la VP-5804 en Velliza (Valladolid), sentido Villamarciel, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.12 horas, cuando la sala de emergencia del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba del accidente ocurrido a la altura del cruce de Pedroso de la Abadesa.

Los equipos que han acudido al lugar, han confirmado el fallecimiento del motorista.