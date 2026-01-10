Muere una octogenaria en el incendio de una vivienda en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha perdido la vida en un incendio que se ha producido en una vivienda de la calle de la Melancolía Baja en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 09.35 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del incendio en una vivienda de la mencionada calle.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar ya que había una inquilina en el interior de la vivienda.

Los bomberos han concluido con la extinción y han localizado fallecida a la inquilina en el interior de la vivienda, lo ha confirmado también la UVI móvil que Emergencias Sanitarias ha enviado.