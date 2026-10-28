La muerte por meningitis de un hostelero en Peñafiel (Valladolid) lleva a Sanidad a activar el protocolo

Archivo - Una técnico de laboratorio prepara unos análisis. Foto archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La muerte por meningitis de un joven hostelero en Peñafiel (Valladolid) ha llevado a Sanidad a activar el protocolo nacional de vigilancia epidemiológica, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias, que han aprovechado para hacer un llamamiento a la calma.
Y es que desde Sanidad se advierte de que dicha enfermedad no se transmite con facilidad y hace falta un contacto estrecho y continuado para ser contacto de riesgo. De hecho, en torno al 97 por ciento de los casos es esporádico y no da lugar a brotes ni a casos secundarios.
Desde el mismo momento en que se notificó el caso, el domingo, se activó el protocolo nacional de vigilancia epidemiológica de la meningitis, establecido en el marco de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de aplicación común en todo el territorio nacional.
Por todo esto, las actuaciones se han dirigido exclusivamente a las personas consideradas contactos estrechos como convivientes, familiares, pareja, amistades muy cercanas y profesionales sanitarios que hayan podido estar expuestos directamente a secreciones nasofaríngeas del paciente, por ejemplo, durante maniobras de reanimación sin la protección adecuada.
A estas personas se les ha administrado quimioprofilaxis antibiótica. Este tratamiento se hace con una sola toma y la correspondiente vigilancia durante siete días.
El periodo de incubación de la enfermedad es de tres o cuatro días, por lo que, si no se han desarrollado síntomas en ese tiempo, no es probable que aparezcan, concluyen las mismas fuentes.