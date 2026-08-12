Un muerto y dos heridos, uno de ellos de gravedad, en una colisión entre dos turismos en Villaselán (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, en una colisión lateral entre dos turismos registrada en Villaselán (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 11.53 horas en el kilómetro 18 de la carretera LE-232, en el cruce con la LE-5711, donde se ha producido la colisión entre los dos vehículos.

Los alertantes han informado de que había dos personas heridas e inconscientes y que una de ellas se encontraba atrapada en uno de los turismos.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a los Bomberos de Valencia de Don Juan y Cistierna de la Diputación de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria al lugar, incluido un helicóptero medicalizado.

Durante el seguimiento del incidente, los bomberos han informado al 112 de que una de las personas implicadas había fallecido y que otras dos habían resultado heridas, una de carácter leve y otra grave.