La muestra 'Referentes. Antología de la calle' convierte a Las Francesas de Valladolid en un escaparate del arte urbano

1101501.1.260.149.20260703133207 La concejala de Cultura y Educación de Valladolid, Irene Carvajal, inaugura la exposición 'Referentes. Antología de la calle' en la Sala de Las Francesas - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas de Valladolid acoge hasta el próximo 27 de septiembre la muestra 'Referentes. Antología de la calle', una exposición que reúne a destacados artistas del arte urbano contemporáneo con el objetivo de reivindicar la evolución y el reconocimiento de esta disciplina a través de obras de creadores vinculados al espacio público y a la ciudad.

Aryz, Btoy, Den XL, Dani Jaleos, J.Demsky, Jeosm, Jorge Peligro, Miss Van, Nano 4814, Spok Brillor y el colectivo Valladolid con Carácter son los artistas presentes en esta muestra expositiva para reconocer su "relevancia e influencia" y repasar la evolución de una práctica considerada marginal durante años y que hoy cuenta con un reconocimiento consolidado dentro del circuito artístico contemporáneo.

Durante la inauguración de la muestra, la concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, ha destacado que la exposición supone "una inyección de color" para la Sala Municipal de Las Francesas y ha animado a los ciudadanos y visitantes a acercarse a conocerla hasta el próximo 27 de septiembre.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de la programación cultural impulsada por la Fundación Municipal de Cultura, con la que, según ha señalado, se pretende ofrecer una propuesta dirigida tanto a los vecinos de Valladolid como a quienes visitan la ciudad.

Carvajal ha enmarcado la exposición dentro del proyecto Creadores 2026 y ha subrayado que la exposición mira al Festival Ephemera en su quinto aniversario.

En este sentido, ha explicado que la iniciativa se sustenta en tres ejes: el espacio urbano como escenario para la creación artística, el apoyo al talento local y a los nuevos creadores, y la difusión del trabajo que se desarrolla en Valladolid junto con el de otros artistas que participan en el festival.

La concejala ha señalado además que la exposición reúne distintas disciplinas artísticas vinculadas al arte urbano y ha defendido la necesidad de ofrecer espacios para que los artistas puedan mostrar su trabajo.

A este respecto, ha afirmado que la ciudad debe servir como "lienzo" para la creación contemporánea, al compabitilizar la conservación del patrimonio histórico y artístico con la visibilidad de nuevos creadores y propuestas que contribuyan a enriquecer el paisaje urbano.

La muestra conecta, así, la trayectoria de artistas referentes con la huella que muchos de ellos han dejado en Valladolid a través de sus intervenciones en ediciones anteriores de Ephemera.

FRAGMENTOS DE LA CALLE

Por su parte, la directora de exposiciones, María Mozo García, ha tomado la palabra para detallar que 'Referentes' reúne, a partir de los estilos y lenguajes propios de cada artista, las diferentes disciplinas del street art, entre las que destacan el muralismo, graffiti, stencil, instalación escultórica, fotografía documental y patrimonio tipográfico están presentes en la propuesta expositiva.

Uno de los puntos centrales de la muestra se encuentra en el altar de la antigua Iglesia de Las Francesas, donde el artista catalán Aryz presenta Danza macabra, un mural concebido como un retablo contemporáneo que aborda la relación entre la vida y la muerte e invita a la reflexión sobre el paso del tiempo y la condición humana.

Por su parte, la francesa Miss Van expone una obra creada específicamente para esta propuesta: un gran díptico protagonizado por icónicas figuras femeninas que funcionan como símbolos de identidad, deseo y transformación.

También con un lugar destacado en la muestra podrá verse el trabajo de Btoy (Andrea Michaelsson), una de las máximas exponentes en España en el uso del stencil, que invita al visitante a entrar en su universo creativo a través de una instalación donde, mediante el collage múltiples capas de pintura de vibrante color y textura, reflexiona sobre la construcción de la identidad.

Frente a estos lenguajes, el artista madrileño Jeosm presenta una selección de fotografías, algunas de sus primeras imágenes y retratos vinculados a la escena urbana.

En su intervención, también ha indicado que la exposición persigue el doble objetivo: reunir en la Sala Municipal de Las Francesas a artistas de referencia del arte urbano a nivel nacional y transformar este espacio expositivo en distintos "fragmentos de calle".

Asimismo, ha destacado que, pese al creciente reconocimiento internacional del street art, todavía son "escasas" las exposiciones de estas características en España, por lo que ha considerado que la muestra ofrece la "oportunidad única" de conocer en Valladolid la obra de algunos de los principales referentes de este movimiento.

Además, ha subrayado la presencia de artistas locales, con instalaciones de Dani Jaleos y Jorge Peligro, así como la colaboración del colectivo Bajo Arco Carácter, que ha cedido antiguos rótulos de comercios de la ciudad recuperados en los últimos años.

La programación del Festival Ephemera se completa, según ha añadido, con intervenciones artísticas en distintos espacios de Valladolid realizadas por una decena de creadores locales y por el artista madrileño Zeta, además de actuaciones sobre cuadros eléctricos y otras instalaciones específicas repartidas por la ciudad.

El último en tomar la palabra ha sido el artista vallisoletano y comisario de la muestra, Cless, quien ha hecho énfasis en la importancia de que Valladolid cuente con iniciativas que impulsen la creación artística local y permitan a los creadores de la ciudad compartir espacio con referentes nacionales del arte urbano.

Asimismo, ha explicado que la muestra es el resultado de un trabajo desarrollado durante varios años y concebido a partir de su experiencia como artista, escritor de grafiti y observador de este movimiento.

Cless ha señalado que la exposición reúne a autores que han contribuido a transformar el paisaje urbano de Valladolid y a otros artistas de reconocido prestigio nacional, con el objetivo de acercar al público la evolución del arte urbano y poner de relieve el recorrido profesional de sus protagonistas.

En este sentido, ha recordado que muchos de ellos comenzaron su trayectoria pintando grafitis en la calle y que, con el paso del tiempo, han desarrollado un lenguaje artístico propio que hoy se expone en galerías y centros culturales.

Asimismo, ha defendido que este tipo de exposiciones contribuyen a dar visibilidad al arte urbano en España y a reconocer el trabajo de unos creadores que, en muchos casos, cuentan con una amplia proyección internacional.

RUTAS GUIADAS

'Referentes. Antología de la calle' será, además, el punto de partida de las dos rutas guiadas organizadas por la Fundación Municipal de Cultura para dar a conocer los proyectos que participan en esta quinta edición de Ephemera.

Esta misma tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar el primer recorrido, que comenzará con la presentación de la exposición para, a continuación, conocer las piezas de Ephemera 2026.

Por último, el día 25 de septiembre, también a las 19.00 horas, una segunda ruta descubrirá a los asistentes los 'referentes de la calle' que integran la muestra y una selección de proyectos que han formado parte en los cinco años del festival Ephemera.

'Referentes. Antología de la calle' permanecerá en la Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas hasta el 27 de septiembre. El horario de apertura es de martes a domingo y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas.

La entrada es gratuita. La participación en las rutas guiadas del festival Ephemera con comienzo en laexposición, los días 3 de julio y 25 de septiembre a las 19.00 horas, será libre, sin necesidadde inscripción previa.