La Muestra de Teatro 'Ciudad de Ávila' ofrece 13 representaciones de estilos y temas variados del 5 a 29 de noviembre

El concejal presenta la Muestra de Teatro Ciudad de Ávila. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIX Muestra de Teatro 'Ciudad de Ávila' ofrecerá un total de trece representaciones con obras de estilos y temas "variados" entre el 5 y el 29 de noviembre, como así lo ha explicado el El teniente de alcalde y el concejal de Cultura, Ángel Sánchez.

Las representaciones tendrán e en el Centro de Congresos y Exposiciones 'Lienzo Norte' y el Auditorio Municipal de San Francisco y el objetivo es acercar estilos y temáticas variadas con rostros conocidos del panorama artístico, además de a compañías abulenses, que también tienen su hueco con cuatro representaciones; entre ellas, la obra ganadora del certamen de teatro que organiza el Instituto Isabel de Castilla de la ciudad.

Ángel Sánchez ha subrayado que se mantienen los precios de años atrás, tanto en el caso de los abonos, que costarán 70 euros, como de las entradas para la Sala Sinfónica. Se podrán adquirir hasta 6 abonos por persona y no se venderán online y no entrarán en el abono las representaciones de los días 5, 15, 23, 24 y 25 de noviembre, cuya entrada será gratuita.

La venta de las entradas comenzará el 29 de octubre y la programacion comenzará el día 5 de noviembre con el homenaje al Centenario de la Generación del 27 de la mano de Juan Echanove, mientras que el día 7 será el turno de 'Morfeo Teatro' con la comedia de Quevedo 'Polvo serán más polvo enamorado'.

La primera de las compañías abulenses subirá al escenario el 8 de noviembre en el Lienzo Norte con 'Autorreverse', de Perigallo Teatro, mientras que el día 13 será el turno de 'Escupir al cielo', de Teatro del Azar, y un día después será el turno de la comedia 'El día más feliz de nuestra vida'.

El día 15 actuará Trastelón, el grupo ganador del certamen de teatro del IES Isabel de Castilla, y la muestra continuará, el 20 con 'Misery', de la mano de Carmen Conesa y Marcial Álvarez, para dar paso el día 22 a la companía Ron Lala que pondrá en escena 'La desconquista'.

La jornada del 23 de noviembre dará espacio, en el Auditorio de San Francisco, al grupo Nueva Escena y su taller de improvisación y continuará, al día siguiente, también en el auditorio, con 'La dieta', un monólogo a cargo de Rafael Calvo.

La Muestra seguirá en San Francisco el 25 de noviembre con el dúo abulense 'Mustramit' y su comedia 'Pele, Mele y el palo de la escoba' y las dos últimas funciones tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, en el Lienzo Norte, para las dos últimas obras.

El día 28 se podrá disfrutar del espectáculo 'Houdini, historia de una muerte', que combina teatro, magia, escapismo, danza y hasta una sesión de espiritismo en directo, y finalizará la programación, el día 29, organizada por el Ayuntamiento de Ávila, en colaboración con la Junta, a través de la Red de Teatros cons Arthur Miller y su 'Panorama desde el puente'.