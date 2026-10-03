Una mujer herida en la salida de vía de un coche en la A-1 en Cogollos (Burgos)

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BURGOS, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este sábado, 3 de octubre, en la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 225 de la A-1, en Cogollos, sentido Madrid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.09 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba del accidente y de que la mujer estaba atrapada en el interior del vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

Finalmente, Sacyl ha atendido y trasladado al hospital a la mujer herida.