Una mujer herida tras volcar su turismo en la autovía A-1 a su paso por Castillejo de Mesleón (Segovia)

VALLADOLID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico y volcar el turismo en el que viajaba en el kilómetro 107 de la autovía A-1, en sentido Burgos, a su paso por el término municipal de Castillejo de Mesleón (Segovia).

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 2.00 horas que han alertado del vuelco de un vehículo y han solicitado asistencia sanitaria para su única ocupante.

Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 ha comunicado el incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. El organismo sanitario ha enviado al lugar del siniestro una ambulancia de soporte vital básico para atender a la víctima.