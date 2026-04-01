Una mujer inconsciente tras ser atropellada por un vehículo sin freno de mano en Santa Marina del Sil (León)

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LEÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 72 años ha quedado inconsciente tras haber sido atropellada por un vehículo que no tenía puesto el freno de mano en la calle Braña de la localidad leonesa de Santa Marina del Sil, en el término municipal de Toreno, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.47 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que avisaba del atropello a un peatón en la mencionada calle de un vehículo que se había deslizado ya que no tenía el freno de mano y había atropellado una mujer que se encontraba inconsciente.

La sala de operaciones del 112 ha dado traslado del aviso a Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias Sacyl.