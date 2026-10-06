Una mujer queda atrapada en un turismo tras un accidente con un camión en San Juan del Monte (Burgos)

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Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 6 octubre 2026 18:20
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   BURGOS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer ha resultado herida y ha quedado atrapada en el interior del turismo en el que viajaba tras sufrir un accidente con un camión en el kilómetro 15 de la carretera BU-925, en el término municipal de San Juan del Monte (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 15.37 horas que alertaba del accidente entre un camión y un turismo y señalaba que había una mujer herida y atrapada en el vehículo.

   El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a los Bomberos de Aranda de Duero.

   Asimismo, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha recibido el aviso y ha enviado recursos sanitarios al lugar del accidente para atender a la mujer herida.

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