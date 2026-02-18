Una mujer resulta afectada por inhalación de humo tras incendiarse las cortinas de su casa en Valladolid

Los equipos de emergencias acuden a sofocar el incendio en una vivienda de la calle Jardines - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 70 años ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios por dificultad respiratoria tras inhalación de humo al incendiarse las cortinas de una vivienda de la calle Jardines de Valladolid.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido alrededor de las 14.59 horas cuando un alertante informó de un incendio de vivienda en un edificio de la calle Jardines.

El 112 pasó el aviso a Policía Municipal de Valladolid, Policía Nacional y Bomberos que confirmaron que se trataba de un fuego que se había producido en las cortinas de una vivienda y que había provocado mucho humo. El 111 avisó también a Emergencias ya que un alertante informó de que se necesita asistencia para una mujer de unos 70 años que estaba alterada y presentaba dificultad respiratoria.