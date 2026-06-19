El Mundial de Micro Abierto de Poesía regresa a Valladolid con el "reto" de superar "calidad y repercusión" de 2025

Jesús Julio Carnero, durante la presentación del certamen. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Micro Abierto de Poesía regresa a Valladolid con el "reto" de superar la "calidad" de las obras de los participantes y la "repercusión" que este certamen tuvo en la pasada edición, que contó con más de 700 inscritos y un millar de poemas.

El concurso echa hoy a rodar con la apertura de las inscripciones y celebrará su fase final el próximo 17 de octubre donde los seleccionados tendrán un minuto para exponer sus creaciones ante el jurado que decidirá el ganador y sucesor de Juliet Kent, cuya actuación se "viralizó" en la pasada edición al alcanzar un millón de reproducciones.

Así lo han señalado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el escritor vallisoletano César Pérez Gellida, organizador del evento, y el consejero delegado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Jesús Zarzuela, durante la presentación.

"Se trata de enraizar la tradición poéltica y literaria de la ciudad con este concurso", ha explicado el regidor que ha mostrado el compromiso de la ciudad con el Mundial, que pone a Valladolid en el "foco de la poesía".

Pérez Gellida, por su parte, ha hablado del "reto" que para el certamen supone superar todo lo alcanzado en la edición pasada y que fue "inesperado" al admitir que era "muy difícil medir" el alcance de eventos de este tipo.

El escritor ha detallado que el concurso regresa con un jurado formado por "primeros espadas" como Miguel Gane, Defreds, el propio César Pérez Gellida, Redry y Juliet Kent.

Aquellos que deseen participar podrán inscribirse a través de la web https://valladolidmundialdepoesia.es/. El certamen repite escenario y formato: el 17 de octubre, la plaza de Zorrilla de Valladolid volverá a convertirse en el epicentro de la poesía mundial, con todos los participantes preseleccionados subiendo al escenario para leer sus propuestas en dos tandas, de mañana y tarde.

Al término de ambas sesiones, el jurado designará al nuevo campeón del mundo de Micro Abierto de Poesía, que se llevará un premio en metálico de 3.000 euros. Durante la celebración del encuentro se presentará el libro que la Universidad Europea Miguel de Cervantes, como colaboradora del certamen, ha editado con las poesías de algunos de los finalistas de la primera edición del 'Mundial de micro abierto de poesía'.

En este sentido, desde la institución académica, su consejero delegado Jesús Zarzuela ha apelado al espíritu "formador" de la UEMC --en referencia a la formación de los alumnos y a que forma parte de la sociedad vallisoletana-- para mantener el apoyo al certamen

Además de retransmitirse vía streaming, todos los ciudadanos y los visitantes de Valladolid podrán acercarse a vivir el certamen y a escuchar en directo los poemas de los participantes. El objetivo del certamen es que todas las personas de España y fuera de España que lo deseen puedan participar en este encuentro que contará con una selección previa de entre todas las poesías que se envíen a la web.

I EDICIÓN

El I Mundial de Micro Abierto de Poesía convirtió a Valladolid en la capital mundial de la poesía el pasado 18 de octubre. Más de cien participantes de toda España recitaron sus versos en una fase final que unió verbo, cultura y música en un marco incomparable.

El Mundial de Micro Abierto de Poesía continuó vivo en las redes sociales, donde el vídeo de la ganadora del certamen, Juliet Kent, se viralizó alcanzando el millón de reproducciones.

Además del jurado profesional, rostros populares como el de Hovik Keuchkerian, poeta con una sólida trayectoria literaria y actor conocido por sus interpretaciones en series como La casa de papel se sumó al certamen para apoyar a los jóvenes autores y recitó varios de sus poemas.