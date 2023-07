Muñoz (PP): "Sánchez es presidente por haber sacado a los independentistas de la cárcel"

LEÓN, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular de León al Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado hoy que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno "única y exclusivamente" por haber "sacado" de la cárcel "a los independentistas que habían cometido delitos muy importantes y relevantes contra España".

Muñoz, que ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la Fundación Secretariado Gitano, ha asegurado que es algo que quedó "definitivamente claro" en el debate electoral de portavoces parlamentarios de las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del 23 de julio.

La candidata del PP de León ha asegurado que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue quien "se lo dijo ayer al PSOE". "Vosotros estáis ahí porque habéis sacado a nuestros líderes de prisión", ha afirmado Muñoz, que ha atribuido esta afirmación al propio Rufián.

Por eso, considera que ya no son "las mentiras del PP", si no una reflexión realizada por el propio independentismo, por lo que ha lanzado un "mensaje" a los leoneses que han dejado de votar al Partido Popular o a quienes "entienden que no es su partido".

EL PP, LA "SOLUCIÓN"

"Aunque no seamos vuestro partido, el Partido Popular es la solución", ha indicado Ester Muñoz, que ha asegurado que los leoneses tienen "la papeleta del PP" para evitar que continúe un gobierno "instalado en la mentira, en la maldad y en la manipulación".

Así, de los cuatro diputados nacionales que se disputan en la provincia de León, Muñoz espera obtener la mayoría de los representantes para "atraer inversión y ser correa de transmisión con el Gobierno de Feijóo" frente al "olvido y abandono" del PSOE.