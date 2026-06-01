Un mural de Nano Lázaro sobre el biólogo José Antonio Valverde se suma al recuerdo al biólogo en Pajarillos, Valladolid

Inauguración del nuevo mural en recuerdo del biólogo José Antonio Valverde en la plaza del barrio de Pajarillos que lleva su nombre. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza biólogo José Antonio Valverde de Valladolid suma desde este lunes un elemento más de recuerdo al científico que le da nombre, con el mural realizado por el artista Nano Lázaro en uno de las muros laterales del edificio que alberga el centro de salud y que ha sido inaugurado este lunes.

En el acto han estado presentes el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el muralista e ilustrador Nano Lázaro, el responsable del proyecto Pajarillos Educa Javier Alonso Magaz y otros representantes de la ciudad como el rector en funciones de la UVA, Antonio Largo; el rector de la UEMC, David García, y el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. También ha participado el biólogo, discípulo de José Antonio Valverde, Miguel Delibes de Castro, que posteriormente ha recibido el primer premio Espíritu Valverde, promovido por Pajarillos Educa.

El mural de grandes dimensiones se ubica en uno de los muros laterales del edifico del antiguo Mercado Central, el que alberga el Centro de Salud Circunvalación, en la plaza denominada biólogo José Antonio Valverde en homenaje al científico vallisoletano, que recientemente también ha dado nombre al Centro Cívico.

Nano Lázaro ha ilustrado este mural en el que se combina un retrato del científico obtenido de una imagen familiar, una lagartija de Valverde, a la que él mismo dató y describió, un fondo azul que simboliza el agua, dado la vinculación del trabajo de Valverde en Doñana con este elemento, e ilustraciones realizadas por alumnos de los colegios del barrio reproducidas como azulejos.

Jesús Julio Carnero ha recordado que Lázaro ha realizado numerosas obras en Pajarillos, que "combinan identidad local, memoria colectiva y transformación del espacio urbano". Entre ellas ha destacado murales como el denominado 'La Felicidad', uno de los cuales se encuentra en la Plaza Joaquín Díaz.

En este nuevo trabajo vuelve a unir "arte y contenido social" y establece una conexión simbólica entre Valladolid y Doñana mediante la representación de los humedales, "ecosistemas esenciales en la trayectoria científica y conservacionista de José Antonio Valverde".

Para realizar el carácter comunitario de la iniciativa, centros educativos del barrio han participado a través de la iniciativa Murales de Felicidad para aportar ilustraciones que se han añadido a la obra y para crear la imagen elegida para el centenario del nacimiento del Biólogo --nacido en 1926--, el flamenco, un ave muy identificada con la biodiversidad de Doñana.

Han participado en esa actividad, y también han asistido al acto de inauguración, alumnos de centros como los IES Leopoldo Cano y Galileo Galilei y los colegios Narciso Alonso Cortés y Cristóbal Colón.

Posteriormente, las autoridades y los jóvenes de los centros educativos y sus profesores se han trasladado al salón de actos del Centro Cívico para asistir al acto de entrega del primer premio Espíritu Valverde, un galardón con el que se busca reconocer la aportación de personas y asociaciones al estudio y la protección del medio natural y que en este primer caso ha sido de carácter honorífico.

El galardonado, Miguel Delibes de Castro, ha recibido el galardón de manos del alcalde de la ciudad, que ha destacado su "contribución a la conservación del medio ambiente y por la estrecha relación profesional y personal que mantuvo con el naturalista".

Delibes de Castro fue 'discípulo' del científico Valverde, que dirigió su tesis doctoral en los años 70 y junto al que tuvo un papel clave en la conservación del actual Parque Nacional de Doñana, hasta tal punto que se ha destacado en el acto que dos vallisoletanos fueran tan importantes para poner en valor ese espacio natural.

El biólogo, hijo del escritor vallisoletano Miguel Delibes, ha intervenido para explicar a los jóvenes su relación con 'Tono' Valverde, de quien asegura que escuchó hablar por primera vez, casi sin saberlo, cuando leyó una noticia sobre un vallisoletano que había publicado en una revista científica francesa un artículo sobre el lince ibérico.

Delibes ha recordado que el nombre del felino le parecía algo "mágico" y trató de hacerse con el artículo, por lo que recorrió sin éxito varios kioskos de la ciudad al pensar que se habría publicado en una revista como las que conocía él, como las que veía en el kiosko del paseo Zorrilla que traía 'Elle' o 'Paris Match' y no una publicación para investigadores.

"20 años después exactamente estaba presentando mi tesis sobre el lince dirigida por Valverde", ha subrayado.

En su carrera, Delibes de Castro pudo trabajar durante décadas al lado del científico Valverde, pero curiosamente ha apuntado que la mayor parte de su relación se produjo en Andalucía, en torno a Doñana, puesto que en Valladolid apenas coincidieron alguna vez cuando Delibes de Castro visitó a su mentor ya anciano.

El biólogo ha querido dejar un mensaje más a los estudiantes asistentes y ha subrayado que "lo importante es que os interese algo, os apasione algo y os dediquéis a ello".