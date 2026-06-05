El Musac inaugura mañana su programación estival, protagonizada por Ana Laura Aláez y Carlos León

Instalación de Ana Laura Aláez que se podrá ver desde mañana en el Musac. - MUSAC

LEÓN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) inaugurará mañana una nueva temporada expositiva que dará inicio a la programación estival con una revisión de la obra reciente de Carlos León, una gran instalación de Ana Laura Aláez y una muestra de fondos de la Colección Musac.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho Sanz, acompañada por el director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, ha presentado este viernes las tres exposiciones que se abrirán al público en el Musac mañana de 19.00 a 21.00 horas.

'Lugar del elogio' es el título de una muestra que revisa las últimas décadas de creación del pintor Carlos León (Ceuta, 1948), mientras que la Sala 6 acogerá 'Pabellón de escultura: refugio e intemperie', una gran instalación escultórica de Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964). La temporada se completa con 'Casi Sistemas', una exposición de obras pertenecientes a la Colección Musac y podrá visitarse hasta el próximo 18 de octubre.

Con motivo de la inauguración la entrada al Museo será gratuita durante el fin de semana y mañana a las 19.00 horas tendrá lugar un encuentro con los artistas Carlos León y Ana Laura Aláez y el comisario Fernando Castro, con entrada libre hasta completar el aforo. Además, el domingo día habrá visitas guiadas a las exposiciones a las 11.30, 12.30 y 18.00 horas, para las que es imprescindible la inscripción en la web del Museo.

'LUGAR DEL ELOGIO'

'Lugar del elogio' es el título de una exposición monográfica del pintor Carlos León que propone un recorrido por medio centenar de las obras más significativas realizadas por el artista en las últimas décadas, desde sus cautivadores jardines hasta sus últimas piezas creadas específicamente para esta muestra.

La selección de los trabajos permite al visitante acceder al imaginario de un artista maduro y plenamente consciente de las tradiciones y referencias que han influido en su trabajo, desde la abstracción gestual hasta la reflexión sobre el soporte y la superficie pictórica; de la antigua tradición dionisíaca a la pasión barroca o de la digitación cromática a una investigación sostenida sobre el color.

Considerado uno de los pintores españoles más relevantes de su generación, Carlos León ha desarrollado desde los años setenta una trayectoria marcada por una intensa exploración de las posibilidades expresivas de la pintura.

Su obra surge en sus inicios en relación a la herencia pictórica del informalismo y el expresionismo abstracto. Sin embargo, su aproximación al gesto pictórico se desarrolla desde una perspectiva propia, caracterizada por una atención sostenida al ritmo del trazo, al color y a la construcción de la superficie, en un registro contenido y reflexivo.

Su pintura plantea una relación entre abstracción y naturaleza que no se formula como una representación directa, sino como una forma de condensación visual y material de experiencias, ritmos y energías vinculadas al mundo natural.

'REFUGIO E INTEMPERIE'

Por su parte, las salas 5 y 6 acogerán una de las obras más monumentales de la Colección Musac, el 'Pabellón de escultura' (2008) de Ana Laura Aláez, reinterpretado por la artista para esta exposición que lleva el título de 'Pabellón de escultura: refugio e intemperie'.

La instalación está compuesta por 32 chapas de aluminio que conforman una única unidad, son en sí mismas una escultura, y remite a un espacio expositivo que, en lugar de dar cobijo al arte, lo expulsa con violencia. En 'Pabellón de escultura: refugio e intemperie', la artista dedica esta construcción a sus antepasados, remarcando de esta forma su procedencia.

En el 2008 la artista vasca presentó en el Musac la exposición 'Pabellón de escultura', que albergaba el pabellón del mismo nombre creado específicamente para el proyecto. Con esta obra, su intención esencial era la de presentar un museo creado por la propia Aláez, con una escala menor dentro de otro más grande (el propio Musac). Fuera de la instalación, creada específicamente para esta muestra, se colocó una serie de esculturas esparcidas por el espacio.

La obra remite a un espacio expositivo que, en lugar de dar cobijo al arte, lo expulsa con violencia. Eso incluía también hablar de la escultura y sus problemáticas a partir de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX.

'CASI SISTEMAS'

La temporada expositiva se completa con 'Casi sistemas', una muestra de fondos del Museo en la que se aborda el uso de los sistemas dentro del arte contemporáneo en el cambio de siglo, tanto a nivel conceptual como en el modo de producción de las obras de arte.

La muestra recoge una selección de quince obras pertenecientes a la Colección Musac de doce artistas internacionales: Ai Weiwei, Julieta Aranda, Lara Favaretto, Joan Fontcuberta, Piero Golia, Candida Höfer, Julie Mehretu, Mitsuo Miura, Ian Monroe, Vik Muniz, Pedro Mora, Julian Opie.

'Casi sistemas' toma como punto de partida la reciente donación al Musac por parte de Ai Weiwei del cuadro 'El 3 de mayo' (2023). En la muestra se descubren desde sistemas autónomos a sistemas dependientes y desde metodologías cerradas hasta procesos abiertos; se entablan conversaciones que se entrecruzan, de manera que sistemas orgánicos y dinámicos se relacionan con otros cerrados y circulares.