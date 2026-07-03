El Musac ofrece visitas guiadas gratuitas a sus exposiciones durante el verano

Archivo - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La temporada expositiva estival del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), compuesta por dos muestras individuales de los artistas Carlos León y Ana Laura Aláez y la colectiva 'Casi Sistemas', podrá visitarse en recorridos guiados gratuitos los domingos de julio y agosto a las 12.00 y las 18.00 horas.

Para participar en las visitas es necesario inscribirse en la web del Museo a partir del lunes de la misma semana de la actividad.

'Lugar del elogio' es el título de una exposición monográfica del pintor Carlos León, que propone un recorrido por medio centenar de las obras más significativas realizadas por el artista en las últimas décadas.

Desde sus jardines hasta sus últimas piezas, creadas específicamente para esta muestra, 'Lugar del elogio' permite al visitante acceder al imaginario de uno de los pintores españoles más relevantes de su generación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Carlos León ha desarrollado desde los años setenta una trayectoria marcada por una intensa exploración de las posibilidades expresivas de la pintura. Su obra surge en sus inicios en relación a la herencia pictórica del informalismo y el expresionismo abstracto. Sin embargo, su aproximación al gesto pictórico se desarrolla desde una perspectiva propia, caracterizada por una atención sostenida al ritmo del trazo, al color y a la construcción de la superficie, en un registro contenido y reflexivo.

'REFUGIO E INTEMPERIE'

Las salas 5 y 6 del Museo acogen una de las obras más monumentales de la Colección Musac, el 'Pabellón de escultura' (2008) de Ana Laura Aláez, reinterpretado por la artista para esta exposición que lleva el título de 'Pabellón de escultura: refugio e intemperie'. La instalación, que la artista dedica a sus antepasados, está compuesta por 32 chapas de aluminio que conforman una sola unidad, son en sí mismas una escultura, y remite a un espacio expositivo que, en lugar de dar cobijo al arte, "lo expulsa con violencia".

La temporada expositiva se completa con 'Casi sistemas', una muestra de fondos del Museo en la que se aborda el uso de los sistemas dentro del arte contemporáneo en el cambio de siglo, tanto desde la perspectiva conceptual como en el modo de producción de las obras de arte.

La muestra, que puede visitarse hasta el 18 de octubre, recoge una selección de quince obras pertenecientes a la Colección Musac de doce artistas internacionales: Ai Weiwei, Julieta Aranda, Lara Favaretto, Joan Fontcuberta, Piero Golia, Candida Höfer, Julie Mehretu, Mitsuo Miura, Ian Monroe, Vik Muniz, Pedro Mora, y Julian Opie.