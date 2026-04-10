El Musac proyecta en abril 'Imagine', de Yoko Ono y John Lennon, y una antología de cortometrajes Fluxus

El Musac proyectará en abril 'Imagine', de Yoko Ono y John Lennon, y una antología de cortometrajes Fluxus en el marco de la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure'. - EUROPA PRESS

LEÓN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, proyectará los días 16 y 28 de abril dos sesiones de cine vinculadas a la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', un programa que incluye el filme 'Imagine' (1971), codirigido por John Lennon y Yoko Ono, y una antología de cortometrajes experimentales del movimiento Fluxus provenientes del MoMA de Nueva York.

A través de este programa de cine se propone un acercamiento al universo creativo de Yoko Ono y a la comunidad artística a la que estuvo vinculada desde puntos de vista complementarios a la exposición.

El jueves día 16 de abril a las 19.00 horas se proyectará el largometraje 'Imagine' (70'), codirigido por John Lennon y Yoko Ono en 1971, durante y después de la grabación del álbum 'Imagine', de John Lennon, y 'FLY', de Yoko Ono.

La película entrelaza el universo musical de Yoko Ono y John Lennon con imágenes de carácter íntimo y humorístico, en las que aparecen tanto su equipo de trabajo como figuras destacadas como Fred Astaire, Jack Palance, Dick Cavett o George Harrison. La proyección contará con una introducción a cargo de Pablo Encinas Alonso, coordinador de exposiciones del Musac y tendrá lugar en versión original en inglés sin subtitular. La actividad es gratuita previa inscripción en la página web del Musac desde el día 13 de abril a las 8.00 horas.

El día 28 de abril a las 19.00 horas se proyectará 'Antología Fluxfilm', un programa cinematográfico proveniente de la colección del MoMA de Nueva York compuesto por 24 cortometrajes experimentales de diversos artistas del movimiento Fluxus, al que estuvo vinculada Yoko Ono, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

A principios de la década de 1960, con la visión de democratizar el arte, un grupo internacional y flexible de artistas intentó disolver la separación entre el arte y la vida cotidiana. Surgió así el movimiento Fluxus, denominado de este modo por el arquitecto y diseñador George Maciunas, y centrado en acciones que implicaban la participación del público --a las que llamaban happenings--, operaciones basadas en el azar y prácticas colaborativas.

A mediados de los años sesenta George Maciunas comenzó a recopilar las películas experimentales --en algunos casos muy breves-- realizadas por artistas Fluxus. Estas se proyectaban en eventos y happenings en Nueva York y todavía hoy constituyen el canon del cine Fluxus.

Publicada en 1966, la compilación reúne películas realizadas entre 1963 y el año de su publicación por los artistas Eric Andersen, George Brecht, John Cale, John Cavanaugh, Albert M. Fine, Joe Jones, Owen Land (anteriormente George Landow), George Maciunas, Yoko Ono, James Riddle, Paul Sharits, Mieko Shiomi, Pieter Vanderbeck, Wolf Vostell y Robert Watts.

La proyección será introducida por Luis David Rivero Moreno, doctor en Estudios Avanzados de Historia del Arte en la Universidad de Granada y profesor en la Universidad de León (ULE), que realizará una presentación para contextualizar la Antología Fluxfilm. La actividad es gratuita, previa inscripción en la página web del Musac desde el día 27 de abril a las 8.00 horas.