El Musac se suma este jueves a las celebraciones del Día de la Comunidad y el Día del Libro

Archivo - Fachada del Musac, en León capital, que se sumará a las celebraciones del Día de la Comunidad y del Día del Libro este jueves. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa, ofrecerá la entrada gratuita y visitas guiadas este jueves día 23 con motivo de la celebración del Día de la Castilla y León, una jornada en la que también se sumará a la conmemoración del Día del Libro.

Los visitantes podrán acceder de manera gratuita al espacio museístico durante toda la jornada, en horario de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 20.00 horas por la tarde. Además, a las 12.00, las 18.00 y las 19.00 horas se ofrecerán recorridos guiados por 'Insound and Instructure', la muestra más extensa dedicada a la artista y activista Yoko Ono en nuestro país en la última década.

Con más de 80 obras, la exposición permite experimentar tanto las piezas que Ono desarrolla a partir de los años 60, incluidas en gran parte en su libro Pomelo, hasta las instalaciones de gran formato que crea a partir de los años 90, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Además, con motivo del Día del Libro, que se celebrará también este jueves, el Musac participará en la iniciativa 'Libros viajeros' junto al Museo Reina Sofía (Madrid), el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas, el Centro Galego de Arte Contemporánea (CAAC) en Santiago de Compostela y el Museo Helga de Alvear (Cáceres).

A través de esta propuesta se repartirán publicaciones de los museos participantes a cinco visitantes elegidos al azar entre las primeras doscientas entradas emitidas el 23 de abril.