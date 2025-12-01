El Museo de la Automoción de Salamanca acoge la muestra pictórica 'Motor clásico y acrílicos', de Santiago Pedrós

El director del MHAS, Luis Miguel Mata, el concejal Ángel Fernández, y el autor Santiago Pedrós. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha inaugurado este lunes la exposición 'Motor clásico y acrílicos', una muestra pictórica de obras de Santiago Pedrós (Talavera, 1988), licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y apasionado del motor desde su infancia.

En esta exposición, el artista evita el hiperrealismo, ya que su objetivo no es reproducir, sino interpretar, y lo hace a través de un "lenguaje pictórico propio", con el que "dota a cada vehículo de alma", según han destacado en la presentación de la exposición.

Con esta propuesta, el MHAS apuesta por "un punto de encuentro entre arte y automoción" que, en este ambiente navideño, invita al público, de forma gratuita hasta el 18 de enero, a disfrutar de estos vehículos emblemáticos "desde una mirada llena de belleza, emoción y espíritu".

La motivación detrás de la exposición nace de la "profunda" pasión del autor por los coches clásicos, un interés que lo acompaña desde la infancia, según ha recordado el propio autor, cuyas primeras aproximaciones al mundo del motor surgieron a través de coches en miniatura y de las revistas de automóviles de su padre.

Más adelante, esta afición se intensificó mediante la lectura de libros especializados y, también, a través de ciertos videojuegos que marcaron su adolescencia.

Así, el artista siempre ha sentido una atracción por la contemplación de los automóviles, sus líneas, sus proporciones y sus colores, detalles que le inspiran en el momento de elaborar sus obras.

Según ha explicado, cada cuadro implica un proceso de investigación previo en el que se determina tanto el modelo a representar como la composición idónea en función de sus formas, colores y detalles.

Este proceso no solo sienta las bases de la obra, sino que además permite profundizar en la historia del modelo, sus diseñadores o sus motorizaciones, lo que ayuda a "comprender mejor su esencia".

De este modo, la exposición reúne algunas de sus piezas más representativas, entre ellas las tres primeras obras de la serie 'Asfalto y sombras' (Ferrari F50, Lamborghini Countach y Porsche 911 Turbo 964).

En esta serie, el punto de partida es una vista cenital del vehículo, acompañada de la sombra proyectada por la luz solar lateral. El artista juega con los contrastes de color, los brillos y la luz que atraviesan las ventanas, detalles que dotan al cuadro de "vida y presencia" a medida que avanza el proceso pictórico.

La muestra incluye también una obra clave en su trayectoria 'Pareja de Miuras', realizada en 2011 durante sus estudios de Bellas Artes. Esta pieza marca el origen de su inclinación por la temática del coche clásico y, por ello, ocupa un lugar central en la exposición.