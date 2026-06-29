Museo Casa Botines Gaudí (León) registra unos datos "magníficos" de afluencia el primer fin de semana tras su renovación

Salón Azul, en la planta noble del Museo Casa Botines Gaudí, en León capital. - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

LEÓN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí, en León capital, ha registrado unos datos de afluencia "magníficos" durante el fin de semana, al coincidir con el inicio de la temporada alta turística y la recién estrenada renovación del espacio museístico y apertura de la planta noble al público por primera vez.

Así lo ha expresado este lunes el director general de la Fundación Obra Social Castilla y León (Fundos), José María Viejo, que ha expresado que la apertura de los nuevos espacios el pasado día 26 de junio generó "mucha expectación" y una importante presencia de público local. "Ha habido mucha expectación y realmente los primeros días hemos detectado una inusitada presencia de visitantes locales", ha recalcado.

Estos datos son, según ha destacado, importantes para el Museo, tras haber realizado un gran esfuerzo inversor y comunicativo. "Es importante que las personas de la ciudad, los residentes, sean también prescriptores del Museo y eso exige que hagan suyo el proyecto, que los ciudadanos lo entiendan como un activo al servicio de la ciudad, también de la economía local, que evidentemente es así", ha apostillado.

Los nuevos espacios de la exposición permanente del Museo Casa Botines Gaudí incluyen la renovación de la planta baja, la musealización y apertura al público de la planta noble, así como la renovación de la primera planta.

NUEVA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA

La nueva propuesta museográfica presenta un discurso renovado, centrado en la historia de la Casa Botines y su arquitecto, Antoni Gaudí. La planta baja se configura como un espacio diáfano en el que el visitante puede apreciar las vidrieras del edificio y las características columnas diseñadas por Gaudí. Además, alberga los servicios de atención al público (taquilla, tienda-librería y un nuevo sistema de taquillas para visitantes) y se concibe como una zona polivalente para la celebración de eventos.

La planta noble, hasta ahora destinada a oficinas y nunca antes abierta al público, se incorpora por primera vez al recorrido museístico. Su apertura supone uno de los hitos principales de la renovación llevada a cabo.

Una parte de la exposición de esta planta está dedicada a la historia de la Casa Botines, desde sus inicios vinculados a las familias propietarias hasta su apertura como museo en 2017 por la Fundación Obra Social de Castilla y León.

LA VIDA DE UNA FAMILIA BURGUESA

La otra parte corresponde a la vivienda de Rogelia Andrés. En este espacio el visitante descubre cómo era la vida de una familia burguesa de finales del siglo XIX a través de un recorrido por las distintas estancias de la casa, como el salón azul.

Uno de los aspectos más interesantes de la sala es que gran parte del mobiliario es anterior a la construcción de la propia Casa Botines, lo que sugiere que probablemente acompañó a la familia desde su vivienda anterior, lo que aporta un "valioso testimonio" de continuidad, memoria y apego a determinados objetos. El recorrido se completa con espacios dedicados a aspectos de la vida cotidiana como la calefacción y la higiene en las casas burguesas.

Se han incluido nuevos recursos audiovisuales e interactivos y en la exposición hay mobiliario de la época que estuvo en la vivienda de Rogelia Andrés. Una de las piezas más significativas es la cama, que conserva en latón las iniciales 'R.A.'. También hay un mueble multifunción que, según la tradición familiar, perteneció a Leonarda Lescún, esposa de Mariano Andrés, y una toalla bordada de Rogelia Andrés que conserva sus iniciales o el neceser de viaje de Mariano Andrés, testimonio de la creciente importancia del aseo incluso fuera del hogar.

'GAUDÍ, CREADOR TOTAL'

La primera planta acoge la exposición permanente 'Gaudí, creador total' y la sala de exposiciones temporales que se inaugurará el próximo mes de julio. 'Gaudí, creador total' está dedicada al arquitecto, con un recorrido que abarca el conjunto de su obra, que puede resumirse en tres grandes conceptos: naturaleza, geometría y espiritualidad. Estos pilares atraviesan su arquitectura de principio a fin y permiten comprender la singularidad de sus creaciones.

Así, la muestra en adentra en la manera en que Gaudí trabajó la cerámica, el trencadís y el metal. Diseñó verjas, balcones, rejas, cerraduras, pomos y detalles decorativos originales, siempre con una preocupación constante por la relación entre forma y uso.