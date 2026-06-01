Museo Casa Botines (León) oferta 22.371 plazas en su programa estival, centrado en Gaudí, Sorolla y el público infantil

El director del Museo Casa Botines Gaudí, Raúl Fernández (centro), en la presentación de la programación de verano. - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

LEÓN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí desarrollará una programación estival compuesta por 688 acciones con 985 horas de actividad para las que se ofrecen 22.371 plazas, casi un 15 por ciento más que en 2025, a través de actividades culturales y educativas centradas en las figuras de Sorolla y Gaudí, así como en actividades dedicadas al público infantil.

El programa acompañará a la gran renovación del centro museístico y a lo largo del presente mes de junio la música será la protagonista, con el desarrollo de tres conciertos. El primer de ellos tendrá lugar este miércoles y será el concierto-conferencia de Miguel Sánchez Delgado titulado 'Gaudí, música y significado'.

Igualmente, el día 20 de junio la plaza de San Marcelo será escenario de un concierto protagonizado por las bandas de música del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barja de Astorga dedicado a Gaudí, que contará con una composición especial por la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto titulada 'El Arquitecto de Dios'. Por otro lado, el 25 de junio se celebrará el ya tradicional concierto de velas con motivo del cumpleaños de Gaudí.

A partir del 30 de junio el público infantil será el principal destinatario de la programación a través de los diferentes talleres que se han organizado, cuya temática será diferente cada semana. Así, los asistentes aprenderán cómo era la Casa Botines antes de ser un Museo, conocerán al detalle las dos exposiciones temporales, descubrirán la relación entre naturaleza y arquitectura que inspiró a Gaudí y se adentrarán en el universo del collage realizando un fanzine modernista.

Otra de las novedades educativas de la programación será la conformada por las visitas dialogadas en familia que se celebrarán los días 3, 10 y 17 de julio.

CURSO DE VERANO

Los días 13, 14 y 15 de julio el Museo acogerá el curso de verano de la Universidad de León (ULE) dedicado a Gaudí bajo el título 'El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI'. Este curso pretende reivindicar la figura del arquitecto como una fuente de inspiración para el ciudadano del siglo XXI y pondrá de relieve aquellos métodos, procesos, materiales o técnicas que utilizó Gaudí en sus diferentes creaciones y que aún pueden servir de aprendizaje en el presente.

Durante el mes de agosto se conmemorará el aniversario del fallecimiento de Joaquín Sorolla. El concierto de piano 'Sorolla, un imaginario musical' el día 4, la presentación de 'Sorolla. Catálogo Razonado de pinturas. 1876-1894' el día 6 y la ruta urbana 'Sorolla en León' el día 7 serán los actos de esta conmemoración que el Museo organiza desde hace unos años.

VISITAS GUIADAS Y SALÓN DE LECTURA

Además, durante esta temporada continuará la oferta de visitas guiadas y la ruta urbana del modernismo que el Museo programa durante todo el año. En junio y julio seguirá en desarrollo el salón de lectura de la Casa Botines, que se retomará en septiembre con 'La inquietud del rosa' de Alfonsina Storni.

Las inscripciones para los talleres y conciertos ya están disponibles en la taquilla y en la web del Museo Casa Botines Gaudí y la matrícula al curso de verano de la Universidad de León se puede realizar en la web de los cursos de verano de la ULE.

El broche final de la programación llegará los días 4, 5 y 6 de septiembre con la celebración de la V Feria Modernista de León. A través del evento las calles anexas a la Casa Botines se llenarán de carpas de promoción turística, actividades, artesanía, gastronomía y conciertos para evocar la época en la que fue construida la Casa Botines.

"GRAN APUESTA EXPOSITIVA"

El conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí, Carlos Varela, ha señalado que la "gran apuesta expositiva" de este periodo (además de la exposición permanente) vendrá de la mano de la muestra 'Gaudí y la ciudad moderna', con carácter temporal y organizada en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

Estará abierta hasta el 25 de octubre y en ella se ofrecerá un recorrido por las principales aportaciones de Gaudí a la ciudad moderna, desde las grandes reformas de París o la renovación de Barcelona hasta el momento en que León presentó su plan de ensanche en 1889.

Se examinarán proyectos que realizó el arquitecto, algunos de ellos muy poco conocidos, en materia de urbanismo, de alumbrado público y de mobiliario urbano, además de incluir un capítulo importante sobre la aportación a la arquitectura de la modernidad.

Se expondrán unas 50 piezas, muchas de las cuales no se han mostrado antes en Castilla y León, procedentes de destacadas colecciones gaudinianas como las de La Pedrera, la Sagrada Familia o la Universidad Politécnica de Cataluña.

Por su parte, el director del Museo Casa Botines Gaudí, Raúl Fernández, ha expresado el esfuerzo realizado para que la actividad en el Museo Casa Botines no disminuya, sino aumente, para lo que se desarrollarán 688 acciones para las que se ofrecen 22.371 plazas.

APERTURA DE LA PLANTA NOBLE

Además, ha destacado el próximo 25 junio se presentará la nueva exposición permanente, que ocupará la planta primera y la planta noble del edificio y ha recordado que esta última nunca antes se ha abierto al público. A ello se sumará la modernización de los sistemas de climatización y humidificación del Museo, que colocarán a Casa Botines Gaudí a la altura de los grandes espacios museísticos españoles.

Finalmente, se abrirá la planta baja como una gran ágora ciudadana para apreciar el espacio que diseñó Gaudí, que se podrá visitar desde el día 26 de junio.