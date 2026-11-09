El Museo Casa de Cervantes programa cinco sesiones de una 'performance' sobre Dora García

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes de Valladolid ha programado cinco sesiones de una 'performance' ideada por la artista Dora García en el marco de su exposición 'Coloquio de perros. Cipión, Berganza, Freud, Joyce, Kafka, Mayakovsky, Gal Costa, Piglia, Mallarmé, Lacan, Bowie... resurrección'.

Según ha informado la institución museística, las representaciones se han fijado para los jueves 12 y 26 de noviembre, 17 de diciembre y 14 de enero a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del recinto.

La propuesta se ha elaborado en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Esadcyl), con la participación de once alumnos que han adoptado el formato de teatro leído.

El guion de la intervención ha sido redactado por la propia creadora tomando como referencia la serie 'Los libros leídos con dedos de oro', compuesta por once ejemplares de la biblioteca histórica del museo en los que ha quedado la huella del gesto lector tras ser manipulados con polvo de oro.

Entre las obras seleccionadas han figurado 'El coloquio de los perros' de Miguel de Cervantes, 'La chinche' de Mayakovsky, 'La muralla china' de Kafka, 'Respiración artificial' de Piglia y 'Los orígenes del psicoanálisis' de Freud.

En este espacio ficcional, personajes de universos y épocas diversas -entre ellos psicoanalistas, escritores, cantantes y perros parlantes- han compartido un encuentro donde el error y el fracaso se han integrado como parte de la concepción artística de la obra.

La iniciativa ha contado con la implicación del equipo directivo del centro formativo, integrado por José Manuel Mora, Javier Hernando y Elia Muñoz, junto a un elenco de once estudiantes.