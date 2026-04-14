El Museo Casa de Cervantes de Valladolid acoge el monólogo 'Cervantes cautivo' sobre el cautiverio del autor en Argel

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura ubicado en Valladolid, abre sus puertas a las artes escénicas con el monólogo 'Cervantes cautivo' sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel.

'Cervantes cautivo', que se representa en el marco de la programación del Día del Libro, está interpretado por Ernesto Arias bajo la dramaturgia y dirección de Brenda Escobedo.

La representación tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 17.30 y a las 19.00 horas, y el domingo 19 de abril a las 12.30 horas. La entrada, que será gratuita, se podrá recoger en la taquilla del museo desde una hora antes del inicio de cada pase.

El monólogo está inspirado en los textos que Miguel de Cervantes dedicó a su cautiverio en Argel. Su propia experiencia, el conflicto de sus personajes sobre la conversión religiosa para obtener libertad, y la picardía de algunos para fingirse cautivos y sacar alguna limosna contando charlatanerías en las plazas dan cuerpo al personaje que encarna el intérprete Ernesto Arias.

En un juego cervantino, todas las confesiones de este personaje toman forma dentro del Museo Casa de Cervantes de Valladolid, de la que el propio Miguel de Cervantes salió una noche para ser encarcelado. La casa de Madrid, en la que murió el escritor, fue derribada en el siglo XIX.

En cambio, la casa de Valladolid se ha mantenido en pie desde el siglo XVII hasta nuestros días. Tomando este milagro histórico por escenario, 'Cervantes cautivo' propone un relato -ora falso, ora verdadero- de un cautivo que habita en un espacio cultural que es una casa que nunca tuvo pero que debió tener.

Dice Cervantes que 'en el juego de la credulidad, lo muy falso ofende y lo muy verdadero aburre'. El monólogo llega a Valladolid tras haber pasado por otros centros como el Museo Nacional de Artes Escénicas (Almagro, Ciudad Real) o el Museo Casa Natal de Cervantes (Alcalá de Henares, Madrid).

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO

Esta iniciativa en torno a las artes escénicas se enmarca en una programación cultural que incluye actividades como el ciclo de conferencias 'Falsos e impostores. Los heterodoxos de nuestra cultura' coordinado por el profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Joaquín Álvarez Barrientos.

Las conferencias, que tendrán lugar los días 14, 21, 22, 28 y 29 de abril a las 19.30 horas, cuentan con especialistas destacados que tratarán sobre lo apócrifo y lo falso como una realidad cotidiana. Además, el Museo Casa de Cervantes ofrecerá por primera vez durante todo el mes de abril la proyección continua de la película 'Sátántangó' del director húngaro Béla Tarr, recientemente fallecido.

Este largometraje es una adaptación de la primera novela del Premio Nobel de Literatura de 2025, László Krásznahorkai y se podrá ver de forma libre con la entrada del museo. Por último, el lunes 20 de abril a las 19.00 horas el museo organiza un cine fórum sobre el cortometraje Fraude de Orson Wells (Francia, 1973).