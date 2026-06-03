Museo de la Ciencia y Aquavall repartirán 200 invitaciones para visitar el centro en el Día del Medio Ambiente

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia y Aquavall celebran el Día Mundial del Medio Ambiente, este viernes 5 de abril, con el reparto de 200 invitaciones para conocer el centro y la proyección del documental 'El hombre que amaba a los lobos'.

Las entradas podrán disfrutarse, en los horarios habituales de apertura, desde el momento de su adquisición hasta el 21 de junio de 2026 y permitirán visitar, de forma gratuita, el Planetario, la Casa del Río, las exposiciones temporales y la exposición permanente del Museo.

Cada adulto podrá recoger un máximo de 2 invitaciones y se entregarán por riguroso orden de llegada a la recepción del Museo, informa el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Por otro lado, el viernes 5 de junio, a las 19.00 horas, el Auditorio del Museo acogerá la proyección del documental 'El hombre que amaba a los lobos'. Esta película descubre la figura del fallecido Luis Mariano Barrientos, considerado un pionero en el estudio del lobo ibérico en la meseta cerealista.

Su labor resultó fundamental para la conservación de las poblaciones de lobos esteparios, que aún hoy perviven en los territorios que él tanto defendió.

Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio en el que participarán Raúl Barrientos, hijo de Luis Mariano Barrientos, e Iván Serrano, fotógrafo de naturaleza y miembro del grupo de Seguimiento de Fauna Silvestre GSFS.