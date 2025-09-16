El Museo de la Ciencia expone una veintena de dinosaurios a tamaño real para descubrir su conexión con las aves

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia invita desde mañana a un "fascinante" viaje por la historia de los dinosaurios más imponentes que habitaron la región patagónica y su "sorprendente" conexión con las aves actuales a través de 21 réplicas de esqueletos a tamaño real, realizados a partir de fósiles originales (holotipos), y diferentes reconstrucciones de aspecto hiperrealista.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha inaugurado hoy esta nueva exposición temporal 'Gigantes de la Patagonia', que también ha contado con la presencia del gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe, y los propietarios de la exposición, Fabio y Óscar Frachtenberg.

Entre otras especies, el recorrido incluye el Giganotosaurus, uno de los mayores depredadores terrestres jamás encontrados; el Carnotaurus, una extraña criatura carnívora con cuernos y cuerpo ligero; el Megaraptor, ágil y con letales garras; y el enigmático Unenlagia, uno de los dinosaurios con características más similares a las aves, detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La exposición incorpora también diferentes paneles y vídeos explicativos, una excavación paleontológica infantil, estaciones con juegos y actividades didácticas y diversas zonas en las que poder hacerse fotos.

Además, los visitantes tendrán acceso a una App gratuita para iOS y Android con contenidos interactivos, juegos, animaciones 3D y material educativo que podrán seguir disfrutando desde casa y en la que aprenderán, entre otras cuestiones, la relación entre las plumas, el cortejo y la evolución de los dinosaurios o la importancia de la Patagonia como yacimiento paleontológico global.

La exposición estará disponible en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo del 17 de septiembre de 2025 al 15 de marzo de 2026, y podrá accederse a ella con la adquisición de la entrada combinada del Museo. El acceso para las personas inscritas como 'Amigos del Museo' será gratuito.

Una propuesta educativa, visual y emocionante para todos los públicos, que muestra, sin duda, una de las historias más apasionantes de la evolución biológica.