El Museo de la Ciencia invita a los más pequeños a viajar por el interior del cuerpo humano

Un momento de la inauguración del programa. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo programa infantil de Planetario 'Amigos' invitará a los más pequeños a realizar un "fascinante viaje" por el interior del cuerpo humano a través de una proyección producida por 3D UNO.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal Crusat, ha presentado esta iniciativa en la que también han participado el director técnico del Planetario, Luis Fernández Sanjuan, así como de los guionistas de la proyección, Mariano Hernández Rodilana y Gloria Hernández Rodilana. Asimismo, la presentación ha reunido a alumnos y alumnas del colegio Inmaculada Misioneras, que han disfrutado en primicia de esta proyección.

Dirigido a público a partir de 3 años y con una duración aproximada de 25 minutos, este original programa combina "entretenimiento y rigor científico" para explicar, "de forma amena y divertida, el funcionamiento del organismo y la importancia de adquirir hábitos saludables", informa el Consistorio a través de un comunicado.

De esta forma, la proyección narra la aventura de tres amigos que, gracias a una sorprendente máquina de realidad virtual, viajan al interior del cuerpo humano transformados en células del sistema inmunitario. Allí, deberán luchar contra Virón, un malvado virus que recorre los diferentes órganos del cuerpo -como el corazón, los pulmones o el estómago- poniendo en peligro su correcto funcionamiento.

Además, esta propuesta, transmite "valores fundamentales como la amistad, el trabajo en equipo y la inclusión, promoviendo entre el público infantil actitudes de respeto, empatía y convivencia".

El precio de la entrada de 'Amigos' es de 4 euro y se incluirá en la cartelera del Planetario desde el 3 de junio en el siguiente horario: de martes a sábados, a las 13 horas y domingos a las 14 horas.

Con el objetivo de reforzar la oferta bilingüe de los centros educativos, el Museo ofrecerá este programa en inglés y chino, bajo reserva previa.

De forma complementaria, el Museo publicará en su página web (www.museocienciavalladolid.es) una 'guía para familias saludables' con consejos sobre alimentación, higiene y actividad física, orientados a fomentar hábitos saludables desde la infancia.