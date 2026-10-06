Museo de la Ciencia reta a familias a elaborar platos con el "cerebro" como eje central de sus concurso de tapas

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid- Fundación Municipal de Cultura ha convocado la cuarta edición del concurso de tapas 'Con un toque de saber', un certamen que en esta ocasión "reta" a los participantes a elaborar platos relacionados con el cerebro, "uno de los órganos más fascinantes de nuestro cuerpo".

Las posibilidades son infinitas: una tapa con forma de cerebro o inspirada en alguna de sus estructuras; que represente sus neuronas y conexiones; o que invite a descubrir cómo funcionan los sentidos, la memoria o las emociones.

El concurso cuenta con una única categoría familiar a la que podrán concurrir entre 2 y 4 personas pertenecientes a una misma familia, con domicilio habitual en Valladolid o provincia. Entre los integrantes deberá haber, como mínimo, una persona mayor de 18 años. No podrán participar profesionales de la cocina o la restauración, señalan desde el centro a través de un comunicado.

Para participar, las familias deberán enviar, entre el 6 de octubre y el 9 de noviembre de 2026, por correo electrónico a participaciencia@fmcva.org la receta de una tapa caliente o fría elaborada con tres ingredientes básicos y cinco ingredientes de aliño como máximo.

Además, deberán adjuntar en el email la ficha de solicitud de participación, que podrán descargar de la web del Museo y donde expondrán un resumen de la elaboración del plato y una fotografía del mismo (máximo 5 megabytes). Los autores de las cuatro mejores tapas serán convocados para participar en la fase final que se celebrará en noviembre.

En ella, un jurado formado por cocineros profesionales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva) y un representante del Museo de la Ciencia valorará tanto la originalidad de las tapas y su relación con la temática propuesta, así como su diseño visual, sabor y textura.

La familia ganadora recibirá una tarjeta regalo por valor de 500 euro y se concederá una mención especial a la segunda mejor tapa que consistirá en un carné de familia amiga del Museo de la Ciencia y un lote de publicaciones de la institución.