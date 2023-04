El Museo de la Ciencia de Valladolid celebra su 20 aniversario con una oferta especial del 29 de abril al 1 de mayo

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid celebra su 20 aniversario con una oferta especial para visitar el espacio al completo por dos euros, del 29 de abril al 1 de mayo.

El centro museístico abrió sus puertas el 29 de abril de 2003 por lo que se conmemora una "importante" efeméride que la institución quiere celebrar durante el puente de mayo.

Esta entrada especial dará derecho a visitar las cuatro plantas de exposición permanente, la exposición temporal 'Trazos. Una mirada del siglo XXI a la pintura científica', la Casa del Río y el Planetario (en sus sesiones habituales), según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El acceso para los menores de tres años que no accedan al Planetario será gratuito, si bien no se dispondrá de venta anticipada de tickets durante estos días, sino que estos se adquirirán en el momento de la visita. Esta oferta no es acumulable a otras ya existentes.

Además, durante estos días, el Museo ofrecerá un horario especial, el sábado 29 y domingo 30 de abril de 10.00 a 19.00 horas, y el lunes 1 de mayo de 10.00 a 15.00 horas.

Esta oferta está enmarcada en el programa de actividades organizado por el Museo con motivo de su 20 aniversario que se prolongará durante todo el 2023.