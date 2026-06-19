El Museo de la Ciencia de Valladolid celebra el Día de la Música con el programa 'Música, un sueño de sonido' - MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid, de la Fundación Municipal de Cultura, se suma a la celebración del Día de la Música este domingo, 21 de junio, con el estreno del programa de Planetario 'Música, un sueño de sonido'.

Esta propuesta audiovisual, creada por 3D UNO, invita al público a descubrir el "fascinante universo de la música" desde una perspectiva "científica y artística", mediante un recorrido por la historia de esta disciplina desde sus orígenes en la naturaleza hasta las composiciones contemporáneas, según ha señalado el Museo en un comunicado recogido por Europa Press.

Por un lado, los espectadores conocerán la obra de compositores como Robert Schumann, Frédéric Chopin o Arnold Schunberg, y por otro, descubrirán conceptos científicos relacionados con el sonido, como su generación mediante vibraciones, su transmisión a través del aire y el agua o su interacción con diferentes superficies para producir fenómenos como el eco, la reverberación o la variación del volumen.

Este programa, de 25 minutos de duración y con un precio de entrada de cuatro euros (acceso gratuito para los 'Amigos del Museo), se proyectará, de forma exclusiva, el domingo 21 de junio en las cuatro sesiones de Planetario, a las 10.30, 11.45, 13.00 y 14.00 horas. Posteriormente, estará disponible para grupos bajo reserva previa.