El Museo de la Ciencia de Valladolid reúne 200 planchas en una muestra que recorre su evolución a través de la historia

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal Crusat, ha inaugurado hoy en el Museo de la Ciencia de Valladolid - Fundación Municipal de Cultura la exposición 'El electrodoméstico más antiguo del Sistema Solar' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid ofrece el público la exposición 'El electrodoméstico más antiguo del Sistema Solar' que reúne cerca de 200 planchas en una original propuesta de producción propia, diseñada y realizada por Luis Fernández Sanjuan, para descubrir la historia y evolución de uno de los objetos más cotidianos de los hogares.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal Crusat, ha inaugurado este martes esta exposición en un acto que ha contado también con la presencia del gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe; y del propietario de la colección, Carlos Uzquiano.

La presentación se ha completado con la actuación en directo de la pianista Olaya Hernando y la bailarina Lola Eiffel. Mucho antes de la aparición de las planchas eléctricas, las distintas civilizaciones ya desarrollaron sistemas para alisar, cuidar y conservar sus tejidos.

En el Antiguo Egipto, Grecia y Roma se empleaban piezas de madera y barras de hierro o bronce; mientras que en la Edad Media, surgieron nuevos ingenios destinados a contener piedras calientes o carbón, precursores de las primeras planchas de carbón.

Durante los siglos XVIII y XIX aparecieron modelos que utilizaban agua, alcohol o gas como fuente de calor.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, llegaron las*primeras planchas eléctricas y de vapor, que evolucionaron progresivamente hasta convertirse en las sofisticadas máquinas que conocemos en la actualidad.

En este contexto, la exposición descubre la historia de estos aparatos y muestra cómo su transformación ha estado estrechamente ligada a los avances de la ciencia y la tecnología, así como a la evolución de la vestimenta y la moda.

De un incendio a una colección única La visita comienza con 2 planchas que Carlos Uzquiano rescató cuando tenía 15 años, tras el incendio que sufrió el caserío de su familia en el País Vasco.

Estos dos objetos, de gran valor sentimental, marcaron el inicio de una colección que, con el paso de los años, ha reunido piezas extraordinarias.

Entre ellas destaca una plancha para seda procedente de China, datada entre 1400 y 1500, considerada la pieza más antigua de la exposición; así como una plancha de fundición, originaria de Egipto, que con un peso de 17 kilogramos es la pieza más pesada del recorrido.

La muestra incluye también objetos únicos y personalizados, como una plancha de carbón procedente de un monasterio de Italia; y otra de hierro, con base de latón, que conserva grabado el nombre de su propietaria Salomon, una mujer de posición acomodada de origen judío.

Asimismo, el visitante descubrirá otros objetos singulares como un alisador de piedra de origen europeo, que funcionaba por frotamiento; una estufa de lavandería procedente de Francia, diseñada para calentar 4 planchas de una forma simultánea; o una colección de planchas zoomorfas pertenecientes a familias de clase alta españolas de alrededor de 1900, que permiten acercarse también a la tradición de estos objetos en nuestro país.

Planchas, tejidos y moda La exposición se completa con paneles informativos, con contenidos elaborados por Ana Velasco Molpeceres y Mariano Esteban Piñeiro, que profundizan en cuestiones como la ingeniería de los tejidos, la ciencia y la técnica del planchado o la evolución de la moda.

Además, más de una decena de maniquíes vestidos con prendas representativas de diferentes épocas y estratos sociales, pertenecientes a la asociación 'Vestir a la española', ayudarán a contextualizar las piezas y comprender la relación entre la indumentaria y las técnicas empleadas para su cuidado.

Por último, el recorrido incorpora decorados e ilustraciones, realizados con la colaboración de alumnos y alumnas del IES Vega del Prado y la Escuela de Arte de Valladolid, que recrean diferentes contextos históricos; y un espacio final destinado a la*realización de talleres donde el visitante podrá acercarse de una manera práctica y participativa a algunos de los contenidos de la muestra.

Esta propuesta estará disponible en la Sala L/90 del Museo del 15 de septiembre de 2026 al 16 de mayo de 2027, y se podrá acceder a ella con la adquisición de la entrada combinada del Museo. El acceso para las personas inscritas como 'Amigos del Museo' será gratuito.

Próximamente se organizarán visitas guiadas para todos los públicos que serán anunciadas en la web del Museo (www.museocienciavalladolid) y en las redes sociales de la institución.