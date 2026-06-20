El Museo del Comercio y la Industria de Salamanca premia a cuatro autores en su XIV Concurso de Fotografía

Archivo - La fotografía premiada en primer lugar en el XIV Concurso de Fotografía del Museo del Comercio y la Industria de Salamanca, titulada 'Lo que queda en la piel', de David Agustín Ortiz Nieto - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Comercio y la Industria ha anunciado este sábado los cuatro autores premiados en su XIV Concurso de Fotografía, cuya temática era 'Estudios de Tatuaje', y al que se han presentado 36 fotógrafos con un total de 140 imágenes.

Entre todas ellas, el jurado ha elegido las cuatro imágenes ganadoras y ha concedido diplomas de reconocimiento a otras once fotografías, según ha especificado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El primer premio, dotado con 1.000 euros ha sido para la fotografía titulada 'Lo que queda en la piel I', de David Agustín Ortiz Nieto; en segunda posición, con una recompensa de 500 euros, se ha situado la imagen 'Personalidad', de José María Martín García, y el tercer galardón, dotado con 250 euros, ha sido para 'Juan', de Ángel Centeno Cabezas.

Por su parte, el premio especial, para fotografías de fuera del ámbito geográfico de Salamanca y provincia, dotado con 250 euros, se lo ha llevado la fotografía 'En un lugar de la India', de Reyes Fernández Zazo. Además de estos premios recompensados económicamente, el jurado ha fallado once accésits que reconocen la "calidad especial" de las fotografías galardonadas.

Todos los participantes en el concurso serán expuestos en las salas temporales con al menos una de las fotografías presentadas; un total de 56 compondrán la exposición, que podrá visitarse desde principios de julio hasta el 15 de septiembre. La entrega de premios e inauguración de la exposición fotográfica se realizará próximamente.