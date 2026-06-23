El Museo de la Evolución Humana de Burgos (Burgos) exhibe en otoño una muestra con los cráneos de Atapuerca

Foto de familia de parte de los participantes en el Patronato de la Fundación Atapuerca que ha tenido lugar este martes en Ibeas de Juarros (Burgos). - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos ha preparado una exposición sin precedentes en el ámbito mundial que verá la luz el próximo otoño, según ha anunciado el director del centro, Juan Luis Arsuaga. La muestra reunirá de forma conjunta cráneos, mandíbulas y diversas piezas procedentes de los yacimientos más emblemáticos de la Sierra de Atapuerca, ofreciendo una visión integral y ambiciosa sobre la historia evolutiva humana que aspira a transformar la percepción del público sobre los hallazgos del complejo arqueológico burgalés.

La iniciativa ha cambiado su enfoque habitual y ha cedido el protagonismo absoluto a los propios yacimientos y al equipo de investigadores que los lidera, poniendo en valor el trabajo de campo y la labor científica sobre el terreno. Durante la presentación, Arsuaga ha querido subrayar el papel fundamental de los nuevos codirectores de las excavaciones, quienes serán los encargados de articular el relato de esta exhibición de alcance internacional. Los detalles técnicos minuciosos se han reservado para un evento posterior en el que participarán los propios especialistas.

Por otra parte, la Fundación Atapuerca ha vuelto a participar este año en la campaña de excavaciones, una labor logística, de seguridad, comunicación y coordinación institucional que desarrolla desde hace 27 años y que el equipo investigador ha calificado como una parte imprescindible para los trabajos. En la campaña de 2026 han participado miembros de centros como el CENIEH, la Universidad de Burgos, la Universidad Isabel I, la Rovira y Virgili, el Instituto de Paleontología Humana y Evolución Social, la Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III, la Universidad de Alcalá, la de Zaragoza, la del País Vasco y la Universidad de León.

Respecto a las actuaciones sobre el terreno, el equipo se ha planteado excavar el nivel TE7 en la Sima del Elefante para aumentar el registro fósil, dar continuidad a la intervención en la galería para hallar evidencias de más de 250.000 años y terminar de excavar la subunidad TD 6-1 en Gran Dolina, además de comprender los niveles inferiores TD3 y TD4. Asimismo, se han planificado sondeos en los niveles TP 1 y TP 2 del yacimiento Penal para recuperar útiles líticos y fauna, continuar la investigación estratigráfica en Cueva Fantasma y proseguir la intervención escalonada en la Cueva Mirador.

Finalmente, los trabajos de la campaña de 2026 han previsto la recuperación de nuevos restos humanos y de fauna en la Sima de los Huesos para adaptaciones radiométricas, así como dar continuidad a la excavación sistemática en la Galería de las Estatuas Interior y Exterior para documentar el antiguo taller neandertal.

Por último, las labores en el Portalón de Cueva Mayor se han dirigido a preparar una zona en el sector norte para acceder a los momentos de la Edad del Hierro, mientras que todos los codirectores han coincidido en la importancia de procesar el sedimento mediante el lavado de piezas para obtener restos de vertebrados.