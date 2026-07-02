El Museo de León dedica sus visitas temáticas de verano al amor, el romance y el erotismo a través de la historia

Mosaico de Hilas y las Ninfas, procedente de la villa romana de Quintana del Marco y fechado a mediados del siglo IV d. C. - JCYL

LEÓN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de León dedica su programa de visitas temáticas de verano al amor, el romance y el erotismo, una propuesta que invita a descubrir las colecciones permanentes desde una perspectiva diferente y a profundizar en algunos de los relatos, símbolos y emociones que han acompañado al ser humano a lo largo de la historia.

Bajo el título 'Amor', esta nueva visita monográfica gratuita se enmarca en el ciclo estacional que el Museo organiza cada trimestre para acercar al público aspectos concretos de sus fondos. En esta ocasión el sentimiento amoroso sirve de hilo conductor para recorrer las salas del museo a través de mitos de la Antigüedad, representaciones iconográficas del mundo medieval y renacentista o episodios íntimos protagonizados por personajes históricos.

La iniciativa pretende poner en valor piezas y relatos presentes en la exposición permanente desde una óptica distinta para permitir a los visitantes descubrir detalles menos conocidos de las obras y comprenderlas desde nuevas perspectivas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

El recorrido busca mostrar cómo los objetos conservados en el Museo encierran historias que interpelan al espectador contemporáneo y ofrecen nuevas lecturas sobre la cultura, las creencias y las emociones de las sociedades del pasado.

MOSAICO DE HILAS Y LAS NINFAS

Entre las piezas destacadas de esta visita temática figura el conocido Mosaico de Hilas y las Ninfas, procedente de la villa romana de Quintana del Marco y fechado a mediados del siglo IV d. C. Considerado uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de la provincia, el mosaico representa el célebre mito clásico de Hilas, el joven compañero de Hércules cuya extraordinaria belleza cautivó a las ninfas de una fuente, que lo arrastraron consigo para conferirle la inmortalidad.

La escena, inspirada en la tradición mitológica grecolatina, permite abordar cuestiones relacionadas con el deseo, la belleza, la pérdida y la trascendencia, temas que han estado presentes en la creación artística desde la Antigüedad. Además, el relato conserva una dimensión profundamente humana a través del dolor de Hércules por la desaparición de Hilas, una historia que fue inmortalizada por autores clásicos como Teócrito en su Idilio XIII.

Las visitas temáticas sobre el amor se desarrollarán durante todo el verano los jueves y sábados a las 11.30 horas. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa.

Además, el Museo de León mantiene su programa habitual de visitas guiadas generales a las colecciones, que tienen lugar de martes a sábado a las 12.30 horas, también con carácter gratuito y sin necesidad de inscripción previa.

Con esta iniciativa, el Museo de León apuesta por nuevas formas de acercar el patrimonio cultural a ciudadanos y visitantes, mediante lecturas renovadas de sus colecciones y con el fomento del conocimiento de la historia de la provincia a través de experiencias divulgativas accesibles para todos los públicos.