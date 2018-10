El Museo de la Pasión de Valladolid estrenará una aplicación móvil con la exposición 'Por Art: The Fab 4'

Publicado 05/10/2018 13:33:53 CET

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión de Valladolid estrenará una aplicación móvil con la exposición 'Pop Art: The Fab 4', la cuál contendrá visitas con audioguía y en realidad virtual, una lista de canciones vinculadas a 20 de las obras y dará la posibilidad de almacenar contenidos.

Así lo han anunciado este viernes en la inauguración de la muestra el director de Museos y Exposiciones de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Juan González Posadas, y el coleccionista de las obras de la exposición y creador de la aplicación, Joseluis Ruperez.

Ruperez ha indicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la aplicación se ha llevado a cabo con el objetivo de que los museos aprovechen todas las funcionalidades que ofrecen los teléfonos inteligentes y que aunque el proyecto se inicia en el Museo de Pasión pretende extenderse a otros espacios que están "interesados".

La aplicación, que se encuentra en fase beta y estará disponible en un plazo de dos semanas, ofrecerá la posibilidad de escuchar una banda sonora relacionada con 20 de las obras expuestas en 'The Fab 4. Así, según ha explicado Ruperez, se podrá oír Born In The USA, de Bruce Springsteen, mientras se observa y se lee el contexto del cuadro The Flags (1980), de Jasper Johns.

Además, se podrá acceder a una audioguía que estará disponible en español e inglés, a una visita en realidad virtual que será una de las principales "novedades" de las aplicaciones de museo y se podrá descargar el contenido que se desee para almacenarlo.

Por su parte, González ha señalado que la aplicación, que se podrá obtener tanto en dispositivos Android como iOS de forma gratuita, tendrá un contenido especialmente dirigido a la exposición que en ese momento se encuentre en el museo y presentará "diferentes" opciones y características para cada muestra.

Igualmente, ha matizado que este proyecto servirá para "mejorar" las necesidades del museo y ha aclarado que se mantendrán las visitas guiadas presenciales porque tienen "gran afluencia".

'THE FAB 4'

De esta forma, la nueva iniciativa del museo se inaugurará con la muestra 'Pop Art: The Fab 4'-- que se puede visitar desde este viernes hasta el próximo 6 de enero--, una recopilación de cerca de 120 obras de cuatro de los "grandes" creadores de Pop Art, Jasper Johns, Rober Rauschenberg, Roy Lichtenstein y Andy Warhol.

En este sentido, González ha asegurado que se trata de una exposición que no se ha realizado en ninguna parte del mundo puesto que está "hecha a medida" para el Museo de Pasión y es la primera vez que se reúnen piezas de estos cuatro artistas de Pop Art.

Así, Ruperez ha recordado que este género, cuyos orígenes habría que buscar en el Dadaísmo, muestra los rasgos "esenciales" asociados al ambiente cultural de los años 60 y al sentir de una sociedad "consumista" que idolatra a las estrellas de Hollywood y consigue que objetos tan "banales" como una Coca-Cola o una sopa se conviertan en "inspiración artística".

Junto a obras de 'The Fab 4', como se conocía a Warhol, Lichtenstein, Johns y Rauschenberg, también se podrán observar piezas de Julian Schnabel, David Salle, Keith Haring, Jean Michel Basquiat, Jeff Koons, o Félix González Torres con su "polémica" obra 'Death by gun'.